李克強：全面振興東北要切實轉變觀念

中評社北京6月6日電／6月6日，中共中央政治局常委、國務院總理、國務院振興東北地區等老工業基地領導小組組長李克強主持召開領導小組會議，研究部署進一步推動東北振興工作。



新華社消息，中共中央政治局常委、國務院副總理、國務院振興東北地區等老工業基地領導小組副組長韓正出席會議。



會上，發展改革委、財政部作了匯報，內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江四省區政府主要負責人發了言。李克強說，黨中央、國務院高度重視東北振興工作，特別是實施全面振興東北地區各項政策以來，各方共同努力，新一輪東北振興取得積極進展。當前是東北經濟轉型關鍵期，也是矛盾凸顯期。要充分認識深入推進東北振興在國家戰略大局中的重要意義，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，著力依靠改革開放更大激發市場活力，著力推動經濟結構轉型升級培育新的競爭優勢，著力集聚各類人才，不斷開創東北振興、推動高質量發展新局面。



李克強指出，全面振興東北要靠改革開放。要切實轉變觀念，加大力度刀刃向內轉變政府職能，加快推廣自貿試驗區改革經驗，努力在推進“放管服”改革、優化營商環境上走在前列，國家將在東北地區率先開展營商環境試評價。各部門要在簡政放權上給予東北更大支持。東北地區要落實好更大規模減稅降費等各項政策，國家將設立東北振興專項轉移支付給予傾斜支持。要加快推進國企國資改革取得突破，分類施策解決好歷史遺留問題。破除隱性壁壘，壯大民營經濟。做好沿海經濟帶和沿邊開放大文章，採取更大力度開放措施，打造重點面向東北亞的開放合作高地。



李克強說，推進東北振興要堅持以人民為中心的發展思想，切實做好保障和改善民生工作。要多措並舉保持經濟平穩運行，深入實施創新驅動發展戰略，加快新舊動能轉換，積極承接產業轉移，國家將推動建立區域間產業轉移稅收分享機制，不斷增強經濟內生動力，提高保障和改善民生的能力，保證基本養老金按時足額發放，繼續做好醫療、棚改等方面的基本民生保障工作。特別要全面落實就業優先政策，做好援企穩崗、轉崗安置等工作，大力開展多種形式的“雙創”，把就業平台打造得更寬更扎實，確保就業大局穩定，著力提升當地就業率。要創造拴心留人條件，完善激勵制度，以待遇留人；強化服務保障，以感情留人；營造公平公正環境，以環境留人；打造幹事創業平台，以事業留人，讓各類人才安心安身安業、投身東北振興。



李克強說，東北地區潛力巨大、大有希望，要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，扛起主體責任，主動作為，敢於擔當，真抓實幹，搶抓機遇，奮力實現東北全面振興、全方位振興。



孫春蘭、劉鶴、王勇、肖捷、巴特爾出席會議。國務院振興東北地區等老工業基地領導小組成員等參加會議。