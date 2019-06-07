華府觀察：美對華貿易戰科技戰將產生逆火

波森（右2）指出，特朗普政府低估他國抵制意願，高估自己改變別人能力 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓6月6日電（記者 余東暉）特朗普政府中的強硬派執意發動對華貿易戰和科技戰，向中國人發出了“你們不許變富，你們不許發展”的差勁訊息，從而在中國激起強烈的反美情緒，令中國社會開明力量更難起作用。美國如是一味對華強硬，無異於“搬起石頭砸自己的腳”。



這是美國主張自由貿易的智庫彼得森國際經濟研究所的一些專家學者對於特朗普政府中鷹派官員最近對華所作所為提出的關切。貿易戰不斷升級本已令人擔憂，華為禁令的推出更宣告“技術冷戰”的開始，主張美中兩國應繼續接觸的美方專家擔心，貿易戰和科技戰升級將產生逆火，讓兩國受損。



最近訪問過中國的彼得森國際經濟研究所的學者代表團成員日前舉行媒體圓桌會議。他們通過與中方官員和學者的交流發現，原來低估了特朗普政府對華強硬態度的中方，現在已經醒悟過來，不再指望與特朗普政府簽署可持續的協議，對美基調已經發生重大轉變。



有媒體問：特朗普政府是否也低估了中國？彼得森國際經濟研究所所長波森（Adam Posen）認為，特朗普政府在看待國際經濟政策影響他國方面犯了基本的錯誤。他說，特朗普政府確實在兩方面低估了中國，一是低估了中國經濟底部的力量，二是低估了曾有不平等條約歷史遭遇的中國抵制美方要求的意願。這只是特朗普政府一些官員總體上錯誤世界觀的一部分，他們總是低估其他人的抵制意願，包括墨西哥、加拿大、日本，總是高估他們通過激進措施改變別人體系性質的能力。過去40年經驗證明，美國其實並不能改變別的大國的內部路線。