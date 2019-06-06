西班牙將94名台灣詐騙疑犯移交給中國大陸

中評社北京6月6日電／一架載有94名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人的飛機6日從馬德里巴拉哈斯機場起飛前往北京，這標誌著中西警方聯合開展的“長城行動”絕大部分犯罪嫌疑人都已移交中國，行動進入圓滿收官階段。



新華社消息，中國公安部刑偵局局長劉忠義4日與西班牙國家警察總局刑偵局長埃洛伊·基羅斯在西班牙國家警察總局會談。雙方高度評價“長城行動”取得的重大戰果，並宣布將94名我國台灣地區犯罪嫌疑人引渡回中國大陸。



劉忠義在會上向西班牙警方等的辛勤工作表示衷心感謝，向西班牙國家法院依法作出公正裁決致以崇高敬意，並向西班牙政府始終堅持一個中國原則表示高度讚賞。他說，此次“長城行動”，兩國執法機關密切協作配合，聯合偵查時間之久、投入警力之多、獲得成果之豐碩，在世界警務執法合作史上實屬罕見，彰顯了西中兩國警方共同打擊犯罪、保護民眾生命財產安全的決心、能力和協作精神，得到了世界各國執法機關的普遍贊譽，堪稱跨國警務合作的成功範例和標杆。



基羅斯說，中國警方為行動提供了非常有效的線索，雙方偵破工作開展迅速，中西兩國警方在如此重大的案件面前展現了完美的團結合作，特別是中國警方的高速度和高效率讓西班牙警方刮目相看。這次案件偵破也加強了兩國警務的交流，我們非常願意在未來與中國就聯合打擊跨國犯罪繼續合作。



2016年上半年，我公安機關偵查發現，西班牙境內有大量電信網絡詐騙窩點對我國民眾瘋狂詐騙，國內多地發生損失千萬元以上重大案件。2016年7月以來，公安部根據《中華人民共和國和西班牙王國關於刑事司法協助的條約》，向西班牙提供相關案件線索，並與西班牙國家警察總局組成聯合專案組，追查電信網絡詐騙犯罪嫌疑人。



經過兩國警方密切合作、細致偵查，多個嫌疑人藏身窩點被鎖定。2016年12月13日，西班牙警方出動600名警員、中方派出偵查員100名，聯合組成21個行動組對馬德里、巴塞羅那、阿利坎特的13個電信網絡詐騙犯罪窩點開展集中抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人237名，繳獲大批作案工具，初步核對案件800餘起，涉案總金額達1.2億元人民幣。



2017年1月17日，公安部正式向西班牙外交部遞交犯罪嫌疑人的引渡請求書。經西班牙司法程序處理及內閣會議審批，截至目前，西政府共批准我國引渡225人，其中包括已經押解回國的131名嫌疑人（7名嫌疑人來自大陸，124名嫌疑人來自台灣地區），以及6月6日從馬德里押解出發的94名犯罪嫌疑人（全部來自台灣地區）。尚餘10餘名犯罪嫌疑人在西等待批准引渡。