社評：反對派動員反修例　圖謀累積選舉能量

正如林鄭月娥所言，修訂《逃犯條例》是彰顯法治。（中評社資料圖） 中評社香港6月7日電（評論員 陳倩羚）近幾個月來，《逃犯條例》修訂在社會引起較大爭議，以泛民為首的反對派更是利用部分民眾對修例的誤解與疑慮，刻意挑動市民與中央和特區政府的對立，企圖重演2014年“佔中”初期藍黃對壘的社會撕裂局面。



大家都可以看到，反對派陣營全面啟動與論機器，在報章電視與社交媒體上圍剿是次修例，散佈有關修例的不實負面言論，並將焦點放在呼籲市民參與本週日（6月9日）的反修例遊行上。反對派形容本次遊行是港人最後一次站出來的機會，聲稱修訂通過後連遊行集會等基本權利也將面臨威脅，打著“終局一戰”的旗號矇騙不明就裡的市民上街。



反對派對週日的遊行擺出一副如斯著緊的態度，試圖形塑巨大的民意壓力，脅迫政府撤回是次修例，重演2003年《基本法》23條流產的歷史。但是，大家是否發覺，泛民高呼的“終局一戰”，聽來好像十分耳熟？2014年“佔中”時的“最後一戰”，2018年補選時的“關鍵一席”、以及阻撓“一地兩檢”通過時的“最後防線”，最近幾年反對派重複用這種恐嚇市民的伎倆，將自己支持的對立面渲染為“世界末日”，目的不外乎煽動市民的反對情緒，並將其轉化為對自己有利的實際行動。殊不見，反對派在上述對決中落敗後，香港有出現他們所預言的可怕局面？



事實上，擔心香港“沉淪”，根本就不是反對派抗爭的真正目標，“民主”、“自由”、“法治”等冠冕堂皇的漂亮口號，從來都只是工具，實實在在的選舉利益才是反對派的最終所指。只要能藉助反修例議題，激起市民對中央和特區政府的反感，反對派的真實意圖就已經達成，政府是否撤回修例草案其實並不重要，關鍵是將市民反政府的怨氣轉化為支持泛民的選票，為年底的區議會選舉和明年的立法會選舉積累政治能量。



本次《逃犯條例》修訂，特區政府已作出全面公眾諮詢，也多番虛心納言，根據民意作出適切調整，近日更提出3方面共6項額外措施，包括提高移交門檻至七年或以上罪行、在啟動移交安排時加入更多限制保障嫌犯利益等，以釋除香港民眾以及國際社會的疑慮。可見，反對派實在再無藉口繼續阻撓修例通過，如今他們一再進逼，對修例擺出強硬姿態，真實圖謀昭然若揭。



雖然，在經歷了多年的政治運動後，不少港人已識穿反對派“假公義、真私利”的政棍嘴臉，拒絕再度淪為泛民政客利用的政治籌碼，但仍然有部分民眾陷於“立場先行”的思維模式，輕易就為反對派偏激、誇張的口號所左右，在欠缺對事件的全面認識下為反而反，正中反對派政客的下懷。對於週日（6月9日）的反修例遊行，港人應該保持理性、明辯是非，不為自居道德高地的虛偽政棍所誤導，合力扭轉香港社會目前再度滑向二元對立局面的泛政治化趨勢。

