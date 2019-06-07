大華網路報：韓國瑜也應該聽一聽的聲音

韓國瑜 中評社香港6月7日電／六月一日韓國瑜在凱道的造勢十分成功，為其穩定住了支持的力量，也讓他在國民黨初選中維持強者的態勢。然而，韓粉或者韓國瑜陣營似乎在營造一種“非韓不投”的氛圍，在這種氛圍之下，對其他候選人的攻擊力道也跟著加強。大華網路報今天專欄說，就在造勢成功之後，有兩個人，一是原民進黨的沈富雄，一是退將吳斯懷，分別對韓國瑜提出了建言。這些聲音，韓國瑜應該聽一聽。



沈富雄寫了十點建言，但核心是提醒韓國瑜，韓粉愈團結，就愈難團結其它的庶民，更別想團結台灣。而且他看到了“牛、鬼、蛇、神四種動物，在初選階段就向他們低頭的人，沒有資格奢言改革國民黨。”



吳斯懷在臉書的發文，也可見其苦口婆心。他說“雖然不能苛求韓國瑜管控支持者的情緒及網路發言，但韓國瑜有責任引領風向，呼籲群眾不要過度激情，尤其避免網內互打，遵守民主程序走一條正確的道路。”最後他說，分裂的藍軍只會敗陣，再說這種非誰不可的民氣，仍然要遵循黨內公平、公正的民主程序。



韓國瑜現在身處高雄，雖然有強大的韓粉支持，但黨內仍有像郭台銘這樣強大的競爭對手，至於朱立倫與宣布不參加初選的王金平，也不是省油的燈，他或許擔心初選被台北的黨中央做掉，這樣的焦慮是可以理解的。韓國瑜既然已經起心動念想選“總統”，他當然對於韓粉的熱情感到溫暖，也是信心最大的來源，因此要他節制韓粉，恐怕十分困難。沈富雄與吳斯懷不會不了解這一點，但仍提出建議，應該也是看到韓國瑜的未來，而希望他能避免犯下一些錯誤。