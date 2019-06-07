5G不僅是一場技術革命更蘊含千萬億級市場

5G首先是一場技術革命，也是關聯眾多領域的產業革命，更指向社會重大變革。 中評社北京6月7日電／近期，工業和信息化部發放5G商用牌照，中國正式進入5G商用元年。



新京報發表財經評論人畢舸文章稱，當下，幾乎人人都在談論5G，原因就在於5G首先是一場技術革命，也是關聯眾多領域的產業革命，更指向社會重大變革。5G所帶動的在線醫療、遠程教育、智慧城市、自動駕駛等領域，既蘊含著千億乃至萬億的藍海市場機遇，也蘊含了為所有人提供福祉的公共服務意義。比如，5G消除了時滯等技術難點，可以助推在線醫療、遠程教育，改變城市與鄉村醫療資源不均衡的現象，讓大山深處的孩子也能獲得一流教師的實時教導，5G時代到來，對於教育與醫療公平普惠將起到重要作用。



而5G的另一大價值在於，賦能相關產業，節約成本，提高資源配置與商業交易的效率。5G讓萬物互聯時代真正來臨，這將催生一系列新的產品、解決方案，甚至催生新的行業，這將增加全人類的福祉。有分析稱，新的5G通信技術和物聯網協議，既可以滿足設備對速度和即時性要求，也可以滿足部分產品對低功耗、穩定性的需求，這將使大規模智能家居無線通信互動和遠程遙控感應具備可行性。這將激發消費者的需求，加快智能家居的普及，並帶動傳統產業升級。



美國高通公司曾經做過調查：預計到2035年，5G將在全球範圍內創造出12萬億美元的產值，以及2200萬個工作崗位。



5G時代到來，在賦能相關產業同時，也在降低社會運行成本。5G時代到來讓自動駕駛的低成本普及成為可能。有分析稱，自動駕駛一方面為汽車、出行行業帶來了新的空間，也間接為社會帶來了額外的效益，如：減少交通事故（自動緊急刹車可以減少40%的追尾相撞）；減緩交通擁堵；節省燃料成本等。



文章表示，5G新時代需要全世界的連接與開放。工信部對外表示：我們一如既往地歡迎國內外企業積極參與中國5G網絡建設和應用推廣，共同分享中國5G發展成果。



5G所帶來的技術革新，將促進諸多行業從產品端到服務端的巨變，而這不可能是一家企業能夠獨力完成的，也不是一個國家能夠包攬的。不僅是中國，世界各國的5G落地都已經提上議事日程。GSMA（全球移動通信系統協會）預計，到今年年底，全球將有29個市場開通5G服務，連接數達到1000萬個。



隨著人類社會文明進步，各國技術交流與合作以及市場化交易日益頻繁。世界貿易組織（WTO）2018年發表報告稱，技術及創新將會在2030年之前帶動全球貿易每年增加1.8-2.0個百分點。



這一規律適用於未來的5G商用，我們可以看到，包括中國在內的世界各國都積極參與到5G技術的各項研究中，在中國，關於5G技術研發階段，諾基亞、愛立信、高通、英特爾等多家國外企業已深度參與，而華為、中國移動研究院等國內企業及研究機構也長期投入其中。可以說，5G技術就是一項凝聚世界各國企業、研究機構、專家和技術人員智慧的成果。





