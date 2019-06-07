大華網路報：兩岸對抗是勝選之道嗎？

中評社香港6月7日電／大華網路報今天“點評”專欄文章說，蔡英文愈來愈以激化兩岸關係來作為競選手段，然而，若謂憑此能夠獲得多數選票，是難以置信的。至少上次大選她之獲勝，就不是靠鼓吹兩岸對抗，而是訴求維持當時現狀及推動兩岸關係和平發展。



大陸國台辦發言人安鋒山日前在記者會上表示，“每逢島內選舉，民進黨及其當局領導人總會利用煽動兩岸敵意、升高兩岸對抗、激化矛盾衝突、惡化兩岸關係，採用故意衝撞的碰瓷手法來挑釁大陸，以此製造敵意和對抗來騙取選票”。此一看法確實可以證諸去年十一月的九合一選舉及迄今蔡英文、民進黨的作為。



但民進黨並未因為“反中”、“去中”論調而在九合一獲利，反而明言堅持九二共識的韓國瑜突破民進黨長年陣地，贏得了高雄市長，且“韓流”擴大了國民黨的選戰成果。可見意圖靠激化兩岸關係來撈選舉效益，絕非就能如願，不過蔡英文顯然拒絕也沒有可走的回頭路，這就有賴選民從本身及台灣的整體利益作出抉擇。



文章說，2005年4月大陸原領導人胡錦濤與中國國民黨原主席連戰首度對話時即曾指出，“我注意看你們的大選，每次一到大選，就有人挑起兩岸關係問題、所謂統獨問題，這樣會給台灣帶來什麼好處呢?帶來什麼利益呢?還不是某些人為了一黨一己的利益嗎?”這段談話正是從此前一年台灣大選有感而發。然而當時陳水扁已知靠著鼓吹“一邊一國”及推動法理“台獨”並無法勝選，才會依靠兩顆子彈獲得連任。