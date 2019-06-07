推動製造業高質量發展 農民工不可或缺

中評社北京6月7日電／製造業是立國之本、強國之基。2018年年底召開的中央經濟工作會議在部署2019年經濟工作重點任務時，將“推動製造業高質量發展”擺在首位，其重要性由此可見一斑。推動製造業高質量發展，一個重要方面就是要讓大量從事製造業的農民工轉變為穩定的產業工人。



製造業留不住農民工的狀況未得到根本改觀



第一財經日報發表農民工問題研究者歆遠文章稱，製造業是農民工就業集中度最高的行業，國家統計局前不久發布的《2018年農民工監測調查報告》（下稱《報告》）顯示，從事製造業的農民工比重為27.9%，總量為8045.24萬人。雖然比重和總量依然最高，但持續下降趨勢明顯。在2011年，這兩個數字分別為36.0%和9100.08萬人。8年間比重下降了8.1個百分點，總量減少了1054.84萬人。而且，今年同比下降達2%，是最近6年降幅最大的一次。



製造業留不住農民工的原因有從事製造業農民工的工資過低、農民工整體變老以及製造業由於“大而不強”而過度依賴農民工“身體紅利”等。現在看，這些制約因素中有的已經有所改變。比如，從事製造業的農民工月均收入就有一定提高。2018年，製造業農民工月均收入為3732元，首次超過全部農民工月均收入，而且增速也位居各行業前列。



不過，雖然從事製造業的農民工月均收入在穩步增加，但之於提升製造業對農民工吸引力的作用是有限的。因為，從實際情況看，“相對落差”的負向激勵效應，較之“絕對提高”的正向激勵作用更強。



國家統計局5月14日發布的《2018年規模以上企業就業人員分崗位年平均工資情況》顯示：在將製造業崗位細分為中層及以上管理人員、專業技術人員、辦事人員和有關人員、社會生產服務和生活服務人員、生產製造及有關人員五大類中，生產製造及有關人員年平均工資最低且是唯一低於行業年平均工資的崗位類別。在這種收入差距下，主要在生產一線從事生產製造的農民工，很難對製造業有足夠的“黏性”。



而且，由於製造業生產一線勞動強度大且工作枯燥單調，對體力和精力要求高，年齡的變化對製造業能否留住農民工更具實質性影響。現實是，近年來農民工平均年齡不斷提高，2018年首次超過40歲，達到40.2歲，特別是50歲以上農民工所占比重為22.4%，近5年呈逐年提高趨勢。



加之隨著新生代農民工占比已過半數並且逐步提高，他們渴望更加自由寬鬆的工作環境，因而也更傾向於在第三產業而非第二產業中的製造業就業。《報告》也證實了這一點：2018年從事第三產業的農民工占比首次過半，達到50.5%。



推動製造業高質量發展急需穩定就業的農民工



文章分析，雖然中國早已成為世界製造業第一大國，但是製造業總體上仍處於全球價值鏈中低端，大而不強的問題依然突出。更為嚴峻的是，中國目前仍處於工業化發展階段，卻已出現製造業占經濟比重過早過快下降的苗頭。



不過，危中有機，製造業面臨的問題，恰恰是其化危為機的動力。目前中國製造業中傳統產業占比超過80%，而且2018年中國高技術製造業增加值僅占規模以上工業增加值的13.9%，這些狀況決定了製造業轉型升級具有巨大的空間和無窮的潛力。



由此可見，推動製造業高質量發展，關鍵是盡快實現轉型升級，而這要靠大量的高素質產業工人作為支撐。那麼，從事製造業的農民工是不是產業工人？答案無疑是肯定的。2004年中央一號文件《中共中央國務院關於促進農民增加收入若干政策的意見》首次提出，“進城就業的農民工已經成為產業工人的重要組成部分”。2014年，國務院印發的《關於進一步做好農民工服務工作的意見》進一步明確，“農民工已成為產業工人的主體”。2017年中央全面深化改革領導小組第三十二次會議審議通過《新時期產業工人隊伍建設改革方案》後，有關方面負責人在接受採訪時稱，中國產業工人有2億左右，其中近八成集中在製造業和建築業，農民工占六成左右。

