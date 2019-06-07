星島：提早推5G手機　中國搶韁趕美

中評社香港6月7日電／中國提早一年進入5G商用時代，美國正千方百計封殺電訊設備商華為，中國大規模使用5G，形成透過5G推動新產業創富的示範窗櫉，向華為提供機會發揮其技術優勢，並向全球展示中國發展科技產業的決心和成就。



星島日報今天社論說，5G代表的第五代流動通訊技術，比起現時通用的3G及4G制式，作出革命性的飛躍。現時最常用來解釋其數據傳輸速度和容量的例子，是下載一套4K高清電影只需要約兩秒鐘，影像傳輸快速順暢，日後看電視新聞直播不再有等待數據傳輸的冷場，在家中透過手機接收立體電影不再是神話，對於講求速度和畫面快感的電子遊戲玩家，更會帶來前所未有的身歷其境體驗。



華掌基建及市場優勢



以上只是5G帶給娛樂和新聞資訊傳遞範疇的可能性。5G對於大量數據傳輸瓶頸的突破，精準實時的影像傳遞，令遠端醫療手術成為可能，一些缺乏醫生的偏遠地區病人，日後可以透過5G傳輸接受城中名醫診斷和施手術。一些需要結合大數據的措施，包括蒐集沿途情況資料高速運算的無人車、無人船系統，都非用5G不可。5G為智慧家居和智慧城市的發展，提供了全新領域的可能。



5G為人類生活帶來革命性轉變，以及從中做就的商機，成為先進社會爭先之地，早前甚至發生美、韓兩國搶閘推出的趣劇，結果韓國領先美國一小時，成為全球第一個商用5G國家，之後輪到瑞士和英國，中國排名第五，日本亦不甘後人，把明年東京奧運會作為5G示範場。