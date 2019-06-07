富權：王金平棄選可能會促成“郭王配”？

中評社香港6月7日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說， “六月六，斷腸時”，以此詩句來形容王金平昨日的棄選聲明，十分貼切。——由國民黨秘書長曾永權、副主席郝龍斌等組成的五人小組，昨日前往“立法院”拜會王金平，雙方就初選相關議題再度交換意見。當五人小組離開現場後，王金平隨後召開記者會，在批評國民黨中央在制定初選辦法的過程中，“既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷”，因推出“奇奇怪怪的”初選辦法，國民黨在大選中不一定會贏之後，宣布決定不參加國民黨初選，但也表態不會脫黨參選，未來會勤走基層、整合各界力量，為贏回“中華民國”努力。而他整合的相關資源，都將成為國民黨重要的力量，“我絕對不讓期待二零二零年政權輪替的人民失望”。。



王金平在昨日的聲明中，可見他對國民黨的初選辦法一改再改，明顯是“全黨為一人”亦即極力遷就韓國瑜，而推出了“奇奇怪怪”的初選辦法，而且是頗為不利於他王金平，而極為不滿，而且也隱隱約約帶有一定的省籍情節。實際上，在此前包括王金平自己在內的已經宣布參選及被動參選的六人中，只有王金平一人是本省籍，因而他的雖然棄選，但卻仍然將會“勤走基層、整合各界力量”之說，也是要展示自己在國民黨地方派系勢力中的實力，並以此來作出一定程度的要挾，迫使擔心他會脫黨參選的黨中央也得“遷就”他，對他作出符合比例的“補償。



王金平的棄選聲明，在黨內外都引發一片錯愕。而在“衝擊波”過後冷靜下來時，一些名嘴或媒體作出的分析解讀，似乎是頗有道理。實際上，綜合各方人士的分析，導致王金平棄選的主要原因是;其一、王金平曾經多次表達對國民黨的初選制度不滿，但黨中央卻皆無動於衷，而且每一次調整，都是為了“遷就”韓國瑜而對他造成更大的傷害，並令他在這幾個月來為按照以往黨內初選的“三分黨員投票。七分電話民調”爭取到基層黨員支持的完美計劃破產，甚至連曾經在“九合一”選舉中，經由王金平努力遊說地方派系實力而獲勝的人士，也無視王金平所提出恩惠，撇離他而支持韓國瑜。