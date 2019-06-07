俄羅斯特種核潛艇有何特殊之處

中評社北京6月7日電／近日，俄羅斯09852型特種用途核動力潛艇（簡稱“特種核潛艇”）“別爾哥羅德”號下水，總統普京觀看了下水儀式。該艇因用來搭載“波塞冬”核動力無人水下航行器（UUV）而備受關注。



潛艇可大致分為一般用途潛艇和特種用途潛艇兩大類。各國海軍裝備的絕大部分潛艇屬於一般用途潛艇，如魚雷攻擊潛艇、巡航導彈潛艇、彈道導彈潛艇等。特種用途潛艇（簡稱“特種潛艇”）用於執行特種任務，如深海作業、水下運輸、海洋考察、海底勘察、水文調查、特種作戰等，因技術複雜，只有少數潛艇強國才有裝備。



特種潛艇自身密級較高，常被媒體籠罩上一層神秘面紗。蘇聯海軍和俄羅斯海軍有重視特種潛艇的傳統，建造了多型多艘特種核潛艇，將其視為水下力量建設的重要組成部分和占據水下優勢的不對稱手段。



特種核潛艇大都基於現役核動力潛艇改裝



核動力潛艇排水量大、動力充足、續航力長、自持力強，相比非核動力潛艇，更適合作為特種潛艇平台。事實上，蘇聯海軍和俄羅斯海軍的特種潛艇均為基於現役型號多用途核動力潛艇或彈道導彈核動力潛艇進行的改裝設計。



排水量更大的彈道導彈核動力潛艇是更好的特種潛艇平台，可搭載多種水下作戰武器和深海作業裝備。受《美蘇削減和限制進攻性戰略武器條約》對彈道導彈核動力潛艇數量的限制，蘇聯海軍和俄羅斯海軍將彈道導彈核動力潛艇改裝為特種潛艇，使其得以繼續發揮作用。20世紀80年代，部分667A型彈道導彈核動力潛艇被改裝為特種潛艇。蘇聯解體後，“奧倫堡”號667BDR型和“莫斯科郊外”號667BDRM型彈道導彈核動力潛艇進行了類似改裝。改裝方案基本相同，就是拆掉潛射彈道導彈艙段，用特種載荷艙段替代，艇長增大10米至20米。



“別爾哥羅德”號原為蘇聯時期未完工的949A型巡航導彈核動力潛艇的12號艇，在2012年開始進行特種用途改裝。蘇聯海軍共建造了17艘949A型巡航導彈核動力潛艇，即安泰級（北約稱奧斯卡級），水下排水量2.4萬噸，搭載24枚超音速反艦導彈，主要用於對抗敵方航母編隊。由於俄羅斯海軍水面艦艇和艦載航空兵的萎縮，949A型實際上是當前俄羅斯海軍反航母作戰力量的主力。

