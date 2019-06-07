美授權電信運營商默認屏蔽“騷擾電話”

中評社香港6月7日電／美國聯邦通信委員會6日決定，授權電信運營商默認屏蔽自動語音電話，以防手機和固話用戶受到騷擾。



自動語音電話是指通過計算機自動撥號、播放預先錄制好音頻的電話，在美國常被用於選舉宣傳、電話銷售等，同時也是詐騙分子的常用工具。



新華社報道，根據新決定，聯邦通信委員會還將授權電信運營商為客戶提供阻止任何未經預先同意號碼撥打其電話的服務選項，這項服務對社交範圍相對固定的老年人尤為適用，可保護他們免受詐騙和推銷電話騷擾。



聯邦通信委員會主席阿吉特·帕伊在6日出版的《今日美國報》上撰文說，希望電信公司能借此幫助消費者阻止不必要的自動語音電話，默認屏蔽這些電話還有助降低相關機構處理泛濫成災的“騷擾電話”成本，減少相關投訴和因電話詐騙導致的財產損失。



聯邦通信委員會說，美國主要電信運營商能通過技術分析確認和標記自動撥打的詐騙電話，從而在客戶接收之前予以阻止。不過，有醫藥、金融等行業人士提出，這一決定將損害他們通過合法通信手段聯繫消費者的能力，公共安全警報、數據安全漏洞通知、產品召回通知、醫療保健和處方提醒、停電等公共服務通知等可能因此受到影響。



近年來，美國自動語音電話日益泛濫，電話詐騙層出不窮，令眾多手機和固話用戶不堪其擾，騷擾電話已成為美國電話用戶投訴最多的問題。有消費者調查報告稱，如今七成美國電話用戶不再接聽陌生來電或在語音信箱留言。