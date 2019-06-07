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孟晚舟引渡美國案 加拿大明年1月展開聆訊
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2019-06-07 11:24:00
中評社香港6月7日電／加拿大溫哥華法官今天表示，中國電信設備大廠華為財務長孟晚舟應否引渡至美國，以面對違反制裁伊朗規定的指控一案，將於明年1月20日展開聆訊。
法院發言人柯恩告訴法新社，根據律師同意及加拿大卑詩省最高法院接受的時間表，孟晚舟應否引渡至美國的5天聆訊，將開啟這起錯綜複雜案件一連串的法院程序。
孟晚舟今天並未出庭。
中央社援引報道，法院今天開庭後，華為媒體事務副總郝斯表示：“華為堅定支持孟女士追求正義之舉，有信心加拿大司法系統將公平且有效地解決此事，相信將有利於孟女士。”
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