美關稅威脅　傳墨願派國家衛隊六千人擋移民

中評社香港6月7日電／美墨官員今天繼續磋商。“華盛頓郵報”率先報道，墨西哥在與美國會談中，承諾派出6000名國家衛隊人員駐守毗鄰瓜地馬拉的南部邊界，以遏阻移民人潮。



墨西哥已派代表團到華府會談，試圖阻止美國對墨西哥商品實施關稅。美國總統特朗普先前放話，如果墨西哥未進一步行動遏阻移民湧入美國，10日起將對所有墨西哥輸美商品加徵5%關稅，接著每個月增加5個百分點，到了10月稅率上升到25%。



法新社報道，墨西哥在毗鄰瓜地馬拉的南部邊界附近擋下約有1200人的中美洲移民隊伍，並且逮捕兩名協助組織移民隊伍的團體“無國界人民”人士，指控這兩人提供移民金錢以便非法進入墨國。



中央社援引報道，墨西哥還凍結人口販運嫌犯銀行帳戶，希望透過種種行動滿足美方訴求。然而在華府，雙方代表在國務院展開第2天會談，在申請庇護程序和金援中美洲國家等議題上意見不一。移民人潮大多來自中美洲。



特朗普目前人在法國參與諾曼第登陸75週年紀念活動。他告訴媒體：“我們已告訴墨西哥會祭出關稅，我也不是在開玩笑。”



白宮策略通訊主任施拉普告訴福斯新聞：“看來我們正往關稅之路邁進。” “據我們目前所見，墨方提出的方案根本不夠。”



墨西哥外交部長厄伯拉特率領代表團與美方官員磋商2個多小時後告訴媒體：“我認為我們今天有進展。”



然而路透社引述墨西哥知情人士報道，美方在會談中提議將瓜地馬拉無證移民遣送墨西哥，但雙方在此點沒有共識。