內地促消費　新能源車不限購

《方案》提出利用金融科技手段優化產品定價、簡化抵押貸款等業務辦理流程，提高風險控制能力。資料圖片 中評社香港6月7日電／國家發改委網站昨發佈的《推動重點消費品更新升級、暢通資源循環利用實施方案（2019－2020年）》提出，聚焦汽車、家電、消費電子產品領域，進一步鞏固產業升級勢頭，增強市場消費活力，促進形成強大國內市場；文件嚴禁各地出台新的汽車限購規定，各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消。這是內地早前大規模減稅降費之後，再出台政策刺激內需。



香港文匯報報道，《方案》指出，要堅決破除乘用車消費障礙。嚴禁各地出台新的汽車限購規定，已實施汽車限購的地方政府應根據城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制購買轉向引導使用，結合路段擁堵情況合理設置擁堵區域，研究探索擁堵區域內外車輛分類使用政策，原則上對擁堵區域外不予限購。



助農村車輛消費升級



《方案》又指出，同時，要大力推動新能源汽車消費使用。各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消。鼓勵地方對無車家庭購置首輛家用新能源汽車給予支持。鼓勵有條件的地方在停車費等方面給予新能源汽車優惠，探索設立零排放區試點。



此外，還要積極推動農村車輛消費升級。對農村居民報廢三輪汽車併購買3.5噸及以下貨車或者1.6 升及以下排量乘用車，有條件的地方可商供貨企業給予適當支持，積極發揮商會、協會作用組織開展“汽車下鄉”促銷活動，促進農村汽車消費。



規範汽車金融服務



《方案》還提出積極引導汽車金融產品創新。鼓勵銀行等金融機構優化資源配置和業務佈局，增加地級及以下城市和農村地區汽車金融服務的有效供給。針對細分市場提供特色金融服務，適應多樣化汽車消費需求。利用金融科技手段優化產品定價、簡化抵押貸款等業務辦理流程，提高風險控制能力。積極創新汽車金融消費信貸產品，規範汽車金融服務費收取標準，切實保障消費者權益。



在配套方面，《方案》稱中央和地方財政繼續對充換電等基礎設施建設和配套運營服務給予支持，加快大型公共場所充電樁建設。鼓勵國有企事業單位充分利用現有停車場地，按照不低於停車位數量10%的比例建設充電設施。支持地方和企業依託路燈、加油站等現有基礎設施，因地制宜開展充電設施建設和服務。鼓勵機關和企事業單位與周邊居民小區建立停車設施晝夜錯峰使用調配機制，提高現有停車設施利用效率。



促家電產品更新換代



《方案》在家電方面亦提出不少措施，包括要持續推動家電和消費電子產品更新換代。鼓勵消費者更新淘汰能耗高、安全性差的電冰箱、洗衣機、空調、電視機等家電產品，有條件的地方對消費者購置節能、智能型家電產品給予適當支持。促進智能手機、個人計算機更新換代，有條件的地方對消費者交售舊手機及電腦併購買新產品給予適當支持。