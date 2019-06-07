港股微彈　結束4周跌勢

本周港股只有4日市，全周累升64點。 中評社香港6月7日電／國家工信部落實發放5G商用牌照，開啟1.5萬億5G投資商機，但投資者反而趁好消息出貨，5G設備股捱沽，例如鐵塔（0788）連升3日後回吐4%，中興（0763）也曾挫近7%。滬指再跌1%，連跌第6日，但由於市場憧憬美國減息，港股因而上升69點，收報26，965點，成交672億元，國指逆市跌10點報10，334點。本周港股只有4日市，全周計累升64點，結束了連續4周的跌勢。



炒減息料僅曇花一現



香港文匯報報道，耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬表示，美聯儲主席鮑威爾暗示下半年有機會降息，令市場近日突然多了“炒減息”這個因素，也刺激了美股連升及港股反彈。惟他指出，目前不單中美，美國與墨西哥在貿易談判上，仍然未有進展，加上其他地方與美國的貿易衝突愈來愈多，可見全球貿易及經濟都在陰霾之下，預期炒減息行動，只會曇花一現，從昨日港股交投不足700億元估計，沽壓會在下周便明顯增多。



至於中國正式踏入5G商用元年，反映內地迫切推動建立5G網絡的決心，消息雖然刺激相關板塊在早前炒上，但許繹彬呼籲投資者不宜盲目高追，因為接下來能否順利發展，仍是未知之數，尤其美國對華為的制裁，令整個產業鏈及設備供應受影響，可能拖累到5G發展的進度。但打造智慧城市，是全球的大勢所趨，5G、AI、物聯網等技術必不可少，不過他亦承認，5G成為未來的熱炒主題是無庸置疑的，投資者宜持續關注5G消息。



中金發表報告，認為中美貿易摩擦或拖慢全球手機業的創新和升級步伐，但中國加速5G網絡建設，所帶動的換機潮，可能成為一種有效對沖手段，利好華為、小米（1810）等內地品牌收入增長。該行認為，市場對於手機產業鏈受華為事件的影響反應過度，建議捕捉個別股份低位回升的機會。另外，國際合作與國產化結合或是解決內地晶片瓶頸的合理手段，故可以留意中芯（0981）的長遠走勢。



5G股回吐 醫藥股續挫



中資電訊股造好，中移動（0941）升0.2%，聯通（0762）升0.4%，中電信（0728）升2.3%，但5G股卻回吐，鐵塔（0788）倒跌4%，中興（0763）跌5%，京信（2342）跌4.2%。



同樣受壓的還有醫藥股，中生（1177）及四環（0460）再跌1.1%，潤藥（3320）跌4.5%。不過，發改委發佈消費升級方案，禁推新能源車限購，汽車股炒上，吉利（0175）升2.2%成表現最好藍籌。市場預期美國快將減息，地產股造好，藍籌股升幅前五大，有4家與地產有關。