“脫歐”不確定性影響英國經濟整體表現

中評社香港6月7日電／英國市場調查機構IHS馬基特日前公布的數據顯示，英國今年5月三個主要行業採購經理指數（PMI）綜合表現不佳，表明“脫歐”帶來的不確定性正對英國經濟整體表現造成影響。



數據顯示，英國5月服務業PMI較前一個月小幅上升至51，為三個月以來的最高值，但製造業和建築業PMI均低於榮枯線50，意味著這兩大行業出現萎縮。其中，製造業PMI從前一個月的53.1跌至49.4，自2016年7月以來首次跌破榮枯線。



據新華社報道，IHS馬基特經濟學家克里斯·威廉姆森表示，儘管服務業保持增長，但其擴張速度仍然令人失望，未能抵消製造業和建築業的頽勢。威廉姆森認為，PMI整體數據表明，英國經濟今年第二季度仍接近停滯。“在‘脫歐’帶來不確定性的背景下，英國企業在支出和投資上仍十分謹慎，這加劇了全球經濟放緩對英國的負面影響。”



另外，英國國家統計局4日公布的數據顯示，2019年第一季度，涉及英國企業的併購數量和金額“顯著下滑”。其中，外國企業併購英國企業的總金額為63億英鎊（1英鎊約合1.27美元），較前一個季度的388億英鎊顯著減少；英國企業併購外國企業的總金額為54億英鎊，同樣遠低於前一個季度的105億英鎊；英國企業間的併購總金額為14億英鎊，也低於前一個季度的56億英鎊。



分析人士普遍認為，英國國內政局不明朗、“脫歐”帶來的不確定性增大，加上世界經濟放緩、國際貿易環境惡化，導致英國經濟趨於疲軟。



5月24日，英國首相特雷莎·梅宣布將於6月7日辭去保守黨領導人一職，但將留任首相至保守黨新領導人產生。多家英國媒體分析，在可能的新首相人選中，“脫歐派”優勢明顯，這或將增加英國“無協議脫歐”的可能。



英國經濟界人士正密切關注新首相人選的“脫歐”立場。英國工業聯合會在一封公開信中表示，下任首相必須尋求達成“脫歐”協議，以避免“脫歐”對企業造成嚴重損害。該機構表示，絕大多數企業無法為“無協議脫歐”做好準備，特別是那些無力承擔昂貴、複雜應急預案的中小企業。



不少機構警告，面對持續不確定性，投資者正將目光轉向其他國家。