東方匯理憂貿戰引爆全球衰退

中評社香港6月7日電／美國總統特朗普昨再揚言對中國額外至少3，000億美元（自中國進口的商品）加徵關稅，並在適當的時機執行。東方匯理資產管理公司（Amundi）的中國問題專家表示，如果特朗普向所有中國商品徵收關稅，將是危機引爆點，世界經濟可能陷入衰退，人民幣兌美元可能會重挫多達10%，並擾亂新興市場，最終通過企業盈利和股市齊跌來打擊美國經濟。



人幣或瀉10% 挫新興市場



香港文匯報報道，東方匯理的高級經濟學家Qinwei Wang表示，若特朗普考慮對剩餘的約3，000億美元中國商品徵收25%關稅，這可能引發連鎖反應，“每個人都會受苦。全球經濟衰退將變成一個真正的風險。”他預計，人民幣將會下跌，而且這不是因為中國使用匯率來作為武器，這將是當局放手的結果，因為政府沒有足夠的政策空間來應對這種衝擊。



國際貨幣基金組織（IMF）周三下調了對中國經濟增長的預測，並表示與美國的貿易戰導致風險平衡傾向於下行。東方匯理建議對風險資產保持謹慎立場，並認為韓國、香港和台灣可能是受貿易衝突加劇影響最嚴重的國家和地區，而印度應該是亞洲最具彈性的國家之一。但他補充：“仍然有理由對貿易結果持樂觀態度。”



外資行紛降全球增長預測



除了IMF在今年4月份再下調了全球經濟增長預測，世界銀行集團東亞和太平洋副總裁Victoria Kwakwa亦認為，貿易緊張局勢對經濟增長的威脅正在持續，已將2019年全球增長率預測由2.9%下調至2.6%。



另外，荷蘭國際集團（ING）加入其他銀行的行列，對中美對峙升級發出警告，指全球貿易可能遭遇金融危機以來最差的前景，預計最不樂觀的情況下今年全球貿易將僅會增長0.1%。花旗集團經濟學家表示，如果爆發全面的全球貿易戰，全球經濟年增速一年後可能會下降至2%左右，將是金融危機後最弱的水平，因為關稅的實施將會造成傷害金融市場和商業信心。