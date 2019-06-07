郭台銘：國民黨誰要勝選　都不能缺少王金平

中評社台北6月7日電／前“立法院長”王金平昨天宣布不參加黨內初選，外界關注“郭王配”的可能。爭取國民黨“總統”提名的鴻海董事長郭台銘今天並未正面回覆，僅說王金平是國民黨重要資產，2020誰要勝選都不能缺少這個資產。



據中央社報道，郭台銘今天參拜松山慈惠堂，並發果凍財神包給民眾，受到支持者熱烈歡迎。郭台銘17時30分、19時30分也將分別到西門町、南機場夜市發放果凍財神包。



王金平不參加國民黨內“總統”初選後，未來動向備受關注。



媒體詢問，“郭王配”是否是選項之一，郭台銘未正面回應，僅說，他跟王金平是兄弟登山各自努力，王金平是國民黨重要資產，2020誰要勝選，都不能缺少王院長這個資產。國民黨需要他，“中華民國”也需要他。



至於郭台銘昨天與國民黨中央提名協調小組會面時建議，國民黨應訂“備案機制”，如果初選出線的參選人因故不能繼續參與競選，應由備份人選上場接替，此建議遭中常委質疑是“暗殺條款”。



郭台銘說，制定政策的是國民黨中央，他只是把問題提給黨中央，全世界的比賽都要有備案機制，是事先講好的、制度化、系統化，過去換柱事件是因為沒有系統和制度，遇見問題就應該制度化，但有先決條件，所有參選人都要團結、支持最後勝出者。



郭台銘昨天也批評，特定媒體抹黑他，不知居心何在。媒體詢問，未來面對人民抗議、民進黨攻擊，是否也會動怒。



郭台銘說，黨內、黨外應該分清楚，現在是黨內初選，所有參選人都是同志，不應該操戈，特定媒體過分支持特定的人選，這不是記者的問題，是媒體老闆有問題。