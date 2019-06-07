法美紀念諾曼底登陸75週年　難掩今日分歧

中評社香港6月7日電／法國總統馬克龍和美國總統特朗普6日出席在法國北部科勒維爾美軍陣亡將士墓等地舉行的諾曼底登陸75週年紀念活動，並在法國北部城市卡昂舉行會談。



雖然雙方在講話中回顧兩國的盟友歷史，但這場紀念活動顯然無法彌合法美及歐美關係的巨大裂痕。



據新華社報道，馬克龍當日在參加紀念活動時講話緬懷陣亡美軍。他說，這些士兵“幫助了從未相識的人們，並解放了他們從未穿越的土地”。



馬克龍說，法美永遠不要忘記，“當人民為了自由團結在一起時，他們就能迎接任何挑戰”。他還強調，決不能停止對聯合國和歐盟等多邊機構的支持。



特朗普在講話中稱讚參加諾曼底登陸戰役的美軍士兵勇敢面對“地獄之火”，是“國家的驕傲”。他對“在此倒下的人們”表示緬懷，並向曾在此戰鬥的人們表示敬意。



紀念儀式後，馬克龍和特朗普前往卡昂舉行簡短會談。會談後，雙方未發表公開講話。



分析人士認為，紀念活動期間，法美領導人盡力展現兩國作為昔日盟友的特殊關係，卻難掩法美和歐美在重大地區和國際問題上齟齬不斷的窘境。



法國國際關係評論員於利斯·戈塞6日對當地媒體表示：“這是一場充滿分歧的會面，無論在特朗普還是馬克龍看來，法美同盟已不復存在。”



近日，法國工會組織和極左翼政黨“不屈法國”號召民眾在卡昂舉行反對特朗普的示威遊行。



此外，法國媒體近期還頻繁提及去年特朗普訪法之後連續批評法國和馬克龍的舉動。去年11月，在巴黎參加第一次世界大戰結束百年紀念儀式後，特朗普回到美國便在社交媒體連續發文，指責馬克龍建立“歐洲軍”的計劃，並嘲諷馬克龍在法國民意支持率下滑。



法國國際關係研究所美國項目負責人勞倫斯·納爾東分析說：“馬克龍陣營曾經認為，馬克龍和特朗普從政經歷有部分相似之處，雙方或許可以建立較親近的私人關係。現在看來，並非如此。”



法國前總理拉法蘭6日接受法國電視四台新聞頻道採訪時表示：“美國是法國昔日的盟友，並不一定是未來的盟友。況且，美國已經不是法國今天的盟友。”



特朗普政府力推“美國優先”政策，美歐在氣候變化、伊朗核協議、貿易關稅等一系列問題上裂痕不斷擴大。此外，美國近來對伊朗“極限施壓”不斷升級、對古巴制裁加碼，導致跨大西洋關係進一步疏遠。