觀察：地方合作加速推動中俄經貿發展

中評社香港6月7日電／5月底，中俄兩國間首座跨黑龍江（阿穆爾河）界河公路橋——中俄黑河－布拉戈維申斯克界河公路大橋合龍。6月中旬，聚焦地方合作的第六屆中俄博覽會和第三十屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會將在哈爾濱舉辦。



新華社今天觀察報道，在中俄地方合作交流年框架下，兩國地方合作呈井噴之勢，成為加速推動中俄經貿發展的重要引擎。



“雙方建立了‘東北-遠東’‘長江-伏爾加河’兩大區域性合作機制，成立了中俄友好、和平與發展委員會地方合作理事會，締結了140對友好省州和城市關係，實現了領域和地域‘全覆蓋’，兩國地方逐步實現深度對接。”中國駐俄羅斯大使李輝日前接受新華社記者採訪時說。



數據顯示，在“長江-伏爾加河”區域合作機制帶動下，去年長江中上游6個省市對俄貿易額達到近50億美元，比前一年增長30%，部分省份對俄貿易增速甚至超過80%。而作為中俄地方合作“名片”的東北與遠東地區合作，更是在農業、林業、基礎設施、商貿等多領域取得豐碩合作成果。



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“俄羅斯資源優勢可與中國龐大的消費市場有效嫁接，農業種植、奶牛養殖、牛奶出口市場潛力巨大。近年來兩國高水平合作，讓企業有機會將合作機遇轉換成實實在在的合作成果。”中鼎聯合牧業股份有限公司總裁孫國強說。