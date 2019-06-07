分析：歐洲央行短期內或已無加息可能

中評社香港6月7日電／歐洲中央銀行6日意外宣佈進一步推遲調整關鍵利率的時間點。分析人士指出，由於當前全球經濟增長動能明顯減弱，一些主要央行紛紛開始放鬆貨幣政策，歐洲央行的最新決定意味著短期內歐元區或已無加息可能。



據新華社今天分析報道，在當天結束的6月貨幣政策會議上，歐洲央行對其利率前瞻指引作出調整，宣佈維持現行利率水平不變，並至少持續到2020年上半年。而歐洲央行此前關於這一時間點的表述為“2019年年底”。



在會後舉行的記者會上，歐洲央行行長德拉吉表示，儘管歐元區今年第一季度的經濟數據在一定程度上好於預期，但最新數據顯示全球經濟放緩將拖累歐元區經濟前景。



歐洲央行當天還對宏觀經濟和通脹水平作出最新預測，將今年歐元區實際國內生產總值年增長率上調至1.2%，但將明後兩年增長率均下調至1.4%。同時，歐洲央行還將今年歐元區通脹預期小幅上調至1.3%。



歐洲央行此次對通脹和經濟增長預期的調整符合多數機構和專家此前預期，但其推遲利率調整時間點的決定卻令市場頗感意外。



不過，有分析人士指出，近期多家央行都採取了放鬆貨幣政策舉措，所以歐洲央行此舉也在情理之中。4日，澳大利亞央行3年來首次宣佈降息；同一天美國聯邦儲備委員會表示，將採取適當措施支持經濟增長，這一表態被市場解讀為美聯儲對降息持開放態度；印度央行也在6日作出今年內第三次降息的決定。



經濟學家認為，伴隨世界經濟增長勢頭放緩，歐元區短期內已不可能加息，而從近期相關利率產品的交易情況看，投資者甚至預測歐洲央行會在2020年下半年降息。



德拉吉在解釋貨幣政策決定時說，歐洲央行理事會決心在出現意外情況時，採取包括量化寬鬆在內的一切工具，以確保實現通脹目標。



然而，與美國、英國等國家利率水平相比，由於歐洲央行的基準存款利率仍處在歷史低點，其放鬆貨幣政策的空間更加有限。荷蘭國際集團認為，歐洲央行正努力在維持利率水平穩定的前提下，提供更寬鬆的貨幣政策環境。



值得注意的是，德拉吉6日在回答記者提問時強調，歐元區目前“沒有通縮的可能性，衰退的可能性仍很低，也沒有通脹預期脫離上升軌道的威脅”。