初選政見會8日登場　蔡英文賴清德正面交鋒

中評社台北6月7日電／2020民進黨“總統”初選電視政見發表會8日登場，蔡英文與前“行政院長”賴清德兩人正面交鋒，可望聚焦兩岸立場與用人風格。



中央社報道，民進黨“總統”初選呈現兩強相爭，分別是蔡英文與前“行政院長”賴清德，8日將舉行首場也是唯一一場政見發表會，各界高度關注。電視政見發表會8日下午2時登場，長達一個半小時，主持人為知名主播詹慶齡，三位提問人分別是自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強。



電視政見發表會將在華視進行，政見發表會分申論、提問、結論三部分，申論部分每人10分鐘，依序賴清德、蔡英文；提問部分，提問2分鐘、回答4分鐘；結論部分每人8分鐘，依序蔡英文、賴清德，兩人預計分別舉行會後記者會。



民進黨表示，政見發表會雙方達成四項共識，分別是第一，錄影過程中，候選人不得穿著印有個人姓名等選舉資訊衣物、飾品。



第二，電視政見會播出前後、中間空檔的廣告，要求轉播單位嚴禁穿插候選人個人的競選廣告。



第三，發表政見時不使用手板或道具做輔助說明。



第四，因政見發表會場地空間限制，建議雙方陣營不要動員支持者到場。



此外，一度傳出政見發表會提供公共訊號的單位有延長10分鐘提供訊號的規劃，民進黨發言人周江杰表示，經與主辦單位溝通後，訊號提供技術上的問題可能會有30秒內的落差，不會有延長10分鐘提供訊號的情事。