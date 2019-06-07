王金平：不參加“總統”初選完全不委屈

中評社台北6月7日電／王金平今天表示，他不參加中國國民黨“總統”選舉初選，完全不會委屈，仍將勤走基層並結合“王金平之友會”團結國民黨支持的力量，繼續謀求中華民“國安”定、兩岸和平。



中央社報道，王金平今天參加新北市淡水天元宮的5天法會首日，來自全台各地將近千家寺廟參與。王金平並擔任其中的道盤“人盤主席”。



王金平接受訪問時說，籌備48年萬宗朝聖的盛典，將祈求國家安定和諧、促成兩岸和平，過安和樂利生活，並安頓生靈。



對於是否繼續參選“總統”，他說，在宗教界都有好友，這次到道壇參加盛會，擔任“人盤”主席也是勤走基層方式之一，希望將儒釋道的精神融入政治，使人能敬天畏地、循規蹈矩。



王金平說，這些都是因緣。距離“總統”選舉還很久，不去談這些事情，仍將繼續勤走基層，並陸續成立王金平之友會。他否認不參加國民黨黨內初選是因深藍選票流失，他說，“完全沒有這回事”，不參加初選也與6月1日挺韓國瑜造勢大會的出席狀況無關。



王金平說，昨天已說明不參加“黨內奇奇怪怪初選”的原因，也是對事不對人。他認為，往後的重點在於團結國民黨的力量打贏2020年“總統”選舉，未來站在個人的高度，整合國民黨的資源。



媒體詢問他是否會與國民黨“總統”初選參選人郭台銘合作，王金平說，沒有與任何人合作的打算，但最高原則是與所有人一起團結贏得勝選。他從來沒有要離開國民黨，這些一切都是為黨努力，也是使命與責任。



他說，是不參加初選，不是退選。在黨沒有同意下跑去參加登記大選才有黨紀問題，合作對象是中國國民黨，也歡迎與其他人會面、商討，以贏得勝選。



王金平說，從未與其他縣市長、爭取“立委”選舉的同志、農漁會組織，談到“總統”選舉的事，勤走基層是以“莫測高深”來看基層，勤走基層則有一天會開花結果。



對於郭台銘認為王金平委屈，他受訪時說，完全不委屈，這是他自己選擇的路，絲毫不委屈，他與郭台銘也是好兄弟，也都展現仁、義、禮、智、信的精神。