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美國可能延後加徵墨西哥關稅　日股收漲
http://www.CRNTT.com   2019-06-07 15:44:59


　　中評社香港6月7日電／日本東京股市今天收紅，因報道指出白宮可能延後對墨西哥進口產品課徵關稅，帶動華爾街股市回升，振奮投資人信心。

　　據中央社報道，日經指數上漲110.67點或0.53%，收20884.71點；東證一部指數上揚7.48點或0.49%，收1532.39點。

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