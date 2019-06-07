習近平同普京在聖彼得堡再次舉行會晤

中評社北京6月7日電／國家主席習近平6日在聖彼得堡同俄羅斯總統普京再次舉行會晤。



新華社報道，普京邀請習近平共同乘船遊覽涅瓦河。普京歡迎習近平再次到訪他的家鄉，並向習近平介紹聖彼得堡的風土人情和沿途建築。習近平表示，很高興訪問普京總統的家鄉聖彼得堡。這裡景色優美，文化藝術氛圍濃厚。這片文明沃土曾發生過許多重大歷史事件，孕育培養了大批傑出人物，特別是為世界反法西斯戰爭勝利付出了巨大犧牲，做出了重要貢獻，是俄羅斯和俄羅斯人民的驕傲。



習近平和普京共同登上曾打響十月革命第一炮的阿芙樂爾號巡洋艦，聽取有關歷史介紹。習近平表示，阿芙樂爾號巡洋艦對中國人民而言意義非凡。當年十月革命一聲炮響，給中國送來了馬克思主義，為中國共產黨的誕生發揮了重要作用。此後，正是在中國共產黨的領導下，中國人民前赴後繼，取得了中國革命和新中國建設的巨大成就。俄方完好地保留了阿芙樂爾號巡洋艦，體現著對歷史的尊重。普京表示贊同，強調歷史應當得到尊重。



兩國元首一邊欣賞著沿岸風光，一邊暢談這座古老城市的歷史和今天，一致同意要促進中俄人文交流，加深兩國人民相互了解和友誼。普京歡迎更多的中國遊客來俄羅斯及聖彼得堡。



隨後，兩國元首來到冬宮繼續長談，就當前國際形勢及重大國際和地區問題進一步深入交換意見。



習近平強調，當前，中俄兩國都處在國家發展、民族復興的重要歷史階段。在當前形勢下，雙方要深化戰略協作，這不僅是為了維護中俄兩國的利益，更是為了捍衛基本的國際準則和國際道義，維護世界和平、安全與穩定。



普京表示，國際形勢越是複雜多變，俄中兩國越要鞏固和深化政治互信，加強在國際事務中的協調協作，維護國際法和國際關係基本準則。