習近平獲聖彼得堡國立大學頒授名譽博士學位

中評社北京6月7日電／國家主席習近平6日在聖彼得堡出席接受聖彼得堡國立大學名譽博士學位儀式。俄羅斯總統普京出席儀式。



新華社報道，習近平抵達聖彼得堡國立大學主樓時，受到普京熱情迎接。在共同參觀聖彼得堡國立大學對華合作展覽後，兩國元首一同步入大講堂。在場師生和嘉賓全體起立，熱烈鼓掌歡迎。現場奏中俄兩國國歌。



聖彼得堡國立大學校長宣讀學位授予決定，並向習近平主席頒發名譽博士學位證書。



習近平致答辭表示，很榮幸接受聖彼得堡國立大學名譽博士學位稱號。聖彼得堡國立大學是世界知名學府，歷史悠久，名師薈萃，英才輩出，為俄羅斯及世界科學、文化、教育發展作出了傑出貢獻，也培養了大批精通漢語和中華文化的漢學家。教育合作是增進人民了解和友誼的重要渠道。近年來，聖彼得堡國立大學同中國高校開展密切交流合作，有力推動了中華文化在俄羅斯的傳播，有力促進了俄羅斯研究在中國的發展。



習近平指出，今年4月，我在北京見證了清華大學向普京總統頒授名譽博士學位。清華大學和聖彼得堡國立大學分別是兩國優秀高校代表，也是我和普京總統的母校。兩校分別向對方國家元首頒授名譽博士學位，既是雙方教育和人文領域密切交流的例證，更是中俄關係高水平的重要體現。希望雙方不斷擴大教育領域交流合作，廣泛傳播各自優秀文化，兼容並蓄，互學互鑒，為兩國各自發展建設培養更多優秀人才。



習近平強調，青年是人類進步的希望，也是中俄友好的未來。今年是中俄建交70週年，兩國關係邁入新時代。兩國青年要勇於擔負時代賦予的使命，攜手努力，互勉共進，將實現自身理想融入兩國發展振興和兩國人民世代友好的偉大事業中，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展作出自己的貢獻。



普京致辭表示，很榮幸習近平主席被我的母校授予名譽博士學位，我向習近平主席表示衷心祝賀。習近平主席為推動俄中關係深入發展作出了重要貢獻，在國際關係領域提出一系列重要倡議，並親自推動實施。習近平主席提出的共建“一帶一路”倡議贏得了國際社會的廣泛支持和參與。聖彼得堡國立大學等俄羅斯頂尖學術機構同中國一流學術機構開展了富有成效的交流合作，我們兩國人民不斷增進彼此了解，必將推動俄中關係深入發展。



儀式在現場師生合唱《國際學生歌》中結束。儀式結束後，俄羅斯學生向習近平贈送油畫作品，中國留學生向普京贈送油畫作品。



兩國元首還共同參觀了門捷列夫工作室。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加。



當地時間6日下午，習近平乘專機離開莫斯科，抵達聖彼得堡，出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇。習近平在聖彼得堡機場受到俄羅斯高級官員熱情迎接。離開莫斯科時，俄羅斯政府在機場舉行歡送儀式。軍樂團奏中俄兩國國歌。習近平檢閱俄羅斯三軍儀仗隊及分列式。