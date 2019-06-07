中國首次從歐洲大規模押回電信網絡詐騙疑犯

中評社北京6月7日電／7日7時許，隨著一架中國民航包機緩緩降落在北京首都國際機場，94名冒充公檢法機關工作人員實施電信網絡詐騙的中國台灣籍犯罪嫌疑人被中國公安機關從西班牙押解回國。這是中國首次從歐洲大規模押回電信網絡詐騙犯罪嫌疑人。



新華社報道，這次押解行動是歷時近3年的中國、西班牙警方聯合打擊跨境電信網絡詐騙犯罪“長城行動”取得的重大戰果。截至目前，西班牙已分批向中國引渡225名犯罪嫌疑人，其中中國台灣籍犯罪嫌疑人218名。



辦案民警介紹，2016年上半年，中國公安機關發現，在西班牙境內有大量針對中國民眾瘋狂實施詐騙的電信網絡詐騙窩點，北京、江蘇、浙江、廣東等地接連發生多起涉案千萬元以上的重大案件，被騙群眾損失慘重。公安部對此高度重視，先後多次派員赴西班牙開展執法合作，與西班牙國家警察總局組成聯合專案組查找犯罪嫌疑人，收集固定違法犯罪證據。



在外交部和中國駐西班牙使館的大力支持推動下，聯合專案組經艱苦細緻的工作，初步查明了電信網絡詐騙犯罪團夥的網絡和組織構成。在掌握相關犯罪事實和證據基礎上，2016年12月13日，中西警方共同派員開展代號為“長城行動”的聯合抓捕行動，共搗毀位於馬德里、巴塞羅那等地的詐騙窩點13個，抓獲並在西班牙羈押犯罪嫌疑人237名，現場查獲了一大批涉案證據，涉案金額達1.2億元人民幣。



由於相關案件的受害人全部為大陸居民，為徹底查明全部案件事實，本著有利於打擊犯罪、有利於保護受害人利益、有利於實現司法公正的原則，2017年1月，中方依據《中華人民共和國和西班牙王國引渡條約》，正式向西班牙外交部遞交了犯罪嫌疑人引渡請求書。經過2年多的庭審程序，西班牙國家法院二審作出判決，同意將“長城行動”全部犯罪嫌疑人引渡給中方。



記者獲悉，“長城行動”是中國首次與歐洲國家聯合開展打擊電信網絡詐騙違法犯罪警務執法合作行動，也是中國警方跨境打擊電信網絡詐騙違法犯罪聯合行動中規模最大、戰果最豐碩的一次。



公安部有關負責人表示，此次行動彰顯了中西兩國警方共同打擊犯罪、保護人民群眾生命財產安全的決心和信心。中國公安機關將繼續深入推進打擊治理電信網絡違法犯罪專項行動，加強國際和地區執法合作，堅決搗毀境內外詐騙窩點，堅決將不法分子繩之以法，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。同時，公安機關提醒廣大群眾切實增強識騙防騙意識，避免上當受騙。