IMF警告貿易爭端對美國經濟構成實質性風險

中評社北京6月7日電／國際貨幣基金組織（IMF）6日警告說，貿易爭端升級和金融市場環境突然逆轉，將對美國經濟構成實質性風險。



新華社報道，IMF當天在結束對美國第四條款磋商的聲明中說，隨著減稅刺激政策的效果逐步消退，IMF預計美國經濟增速將從2018年的2.9%放緩至2019年的2.6%，到2020年進一步減速至2%左右水平。



IMF警告，美國政府採取的提高進口關稅和其他措施正損害全球貿易體系，增加對貨物和服務貿易的限制，並引發一系列貿易反制措施。如果貿易爭端繼續升級或金融市場環境突然逆轉，將會對美國經濟構成實質性風險。



IMF支持美聯儲暫停加息，稱這會給予決策者更多時間評估通脹和就業面臨的風險，並對是否有必要進一步調整利率形成更清晰的看法。IMF認為，美聯儲應推遲進一步加息，直到出現更明顯的薪資或物價上漲跡象。



IMF總裁拉加德當天在新聞發佈會上說，如果金融環境突然收緊，並與較高的企業和公共債務風險交織，將會對美國實體經濟和就業產生不利影響，並對其他經濟體造成負面溢出效應。她還警告美國公共債務水平不可持續，需要調整政策降低財政赤字、令公共債務在中期內逐步進入下行軌道。



拉加德重申貿易戰沒有贏家，並敦促美國和中國、墨西哥等貿易夥伴儘快達成強化國際貿易體系的全面協議、化解貿易緊張局勢。她表示，全球經濟運轉良好依賴於更加開放、穩定、透明和基於規則的國際貿易體系，美國應與其他貿易夥伴通過建設性合作來更好應對貿易體系中的扭曲狀況。



根據IMF章程第四條款規定，IMF每年都會派出工作小組到成員經濟體調研，就宏觀經濟政策、經濟發展形勢與成員經濟體進行磋商，並在IMF決策機構執董會進行討論。