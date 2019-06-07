中國水利部啟動Ⅳ級應急響應應對南方強降雨

中評社香港6月7日電／針對南方的強降雨過程，中國水利部7日啟動Ⅳ級應急響應，同時派出4個工作組分赴福建、江西、廣東、廣西協助指導水旱災害防禦工作。



新華社報道，據氣象水文預報，6月7日-11日，受冷暖空氣共同影響，西南東部、江南、華南將有一次強降雨過程，累積面平均降雨量50-90毫米。其中，貴州大部、廣西中部北部、廣東北部、湖南北部、江西大部、浙江中部南部、福建北部等地降雨量將有100-200毫米，江西東北部、浙江西南部、福建西北部等地部分地區220-280毫米。



受降雨影響，江西饒河、信江，湖南沅江、澧水，浙江錢塘江，福建閩江，廣西柳江、桂江，廣東北江、賀江，貴州烏江等河流將出現明顯洪水過程。其中，江西樂安河、福建閩江上游、廣西桂江、廣東賀江等河流可能超警，暴雨區內部分中小河流發生超警以上洪水，水旱災害防禦形勢嚴峻。



水利部要求，有關流域管理機構和各地水旱災害防禦部門須進一步落實防禦責任、加強值班值守，強化雨水情分析，提前預報預警，及時啟動應急預案，及時轉移危險區群眾，加強山洪災害防禦、中小河流洪水防範和水庫運行監管以及安全度汛措施，科學精細調度水工程，有針對性地做好各項防禦工作。