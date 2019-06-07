“刷臉走天下”改變中國百姓生活

中評社香港6月7日電／61歲的山東濟南人趙英近期碰見了一件新鮮事兒：在濟南家家悅超市舜耕路店，有人在顯示屏前“刷臉”結賬，這讓排隊等候結賬的趙英感覺很驚訝。



這家超市收銀台最北側有三台顯示屏，均為“人臉支付”設備。趙英與家人閒聊後才知道，如今不僅可“刷臉購物”，還可以“刷臉”乘車、取款、吃飯、住宿、就醫。



人臉識別技術最初多見於安保、考勤等，如今該技術正在更多領域使用。



據新華社報道，今年4月1日，濟南首條地鐵線路正式運營，同時開通了人臉識別快速通道。只要在手機上下載“濟南地鐵”App並註冊，錄入人臉綁定支付後，即可“刷臉乘地鐵”。這個系統加快了進站速度，如今平均一分鐘能連續通過33個人，而使用地鐵卡、二維碼等方式只能通過20人左右。



此外，記者了解到，“靠臉吃飯”在一些地方也已成為現實。如一些連鎖快餐開通了“刷臉支付”，北京老牌面包坊味多美去年底也接入“刷臉支付”。



在濟南高新區的神思電子員工食堂內，綁定人臉和餐盤後，“靠臉吃飯”不是夢。取餐時，顯示屏上即時顯示菜品重量、價格等信息，取餐後自動結算。



神思電子有關人士告訴記者，類似的智能餐廳已在浙江大學玉泉校區、千島湖水上運動基地及山東一些政府單位食堂等落地應用，取餐、支付不排隊，非常方便，市場前景廣闊。



神思電子公司有關人士說，神思電子目前已完成了人工智能技術在醫療、餐飲、警務等多個示範應用場景的建設。