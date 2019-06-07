特雷莎·梅辭黨魁　化解脫歐僵局成接班人課題

中評社香港6月7日電／英國首相特雷莎·梅預定今天宣布辭去保守黨黨魁職務，也代表角逐首相大位的爭奪戰正式展開，繼任的接班人將處理特雷莎·梅未能解決的脫歐僵局。



直到7月底推出新人選之前，特雷莎·梅將繼續擔任首相一職；事實上，她已經交出了英國脫離歐盟曲折之路的掌舵權。



據中央社報道，特雷莎·梅的發言人堅稱：“在未來的幾個星期，她（特雷莎·梅）仍將是首相。”發言人指出，任何繼任者都必須晉見英國女王伊麗莎白二世，並向女王保證，他們可以獲得足夠的國會議員支持來接任首相一職。



發言人表示，特雷莎·梅將會專注於國內施政，但“就脫歐問題而言，首相說推動的權責不在她”。



甫結束英國國是訪問的美國總統特朗普，不斷大肆批評特雷莎·梅未能帶領英國脫歐。在訪英之前，特朗普曾敦促特雷莎·梅的可能接班人，在必要的時候選擇“無協議脫歐”。



前任英國外相強生是少數與特朗普同調，可能走向無協議退出歐盟的黨魁候選人之一。強生是推動2016年英國脫歐公投的重要領袖，他在去年因不滿特雷莎·梅政策，辭去外相一職。



法新社報道，英國脫歐期限已展延至10月31日，然而，特雷莎·梅的脫歐計劃在遭到政敵們反覆討論又不斷否決的情況下，這份與歐盟當局達成共識的“離婚協議”至今仍卡在國會動彈不得。