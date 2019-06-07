農業農村部要求加大草地貪夜蛾防控處置力度

中評社香港6月7日電／記者今天從中國農業農村部了解到，今年以來首次在中國出現的農業重大害蟲草地貪夜蛾發生範圍正在迅速擴大、蔓延速度明顯加快。截至6日，草地貪夜蛾已在18個省份的884個縣（市、區）監測到發生，發生面積342萬畝。



草地貪夜蛾是聯合國糧農組織全球預警的跨國界遷飛性農業重大害蟲，主要危害玉米、甘蔗、高粱等作物，已在近100個國家發生，今年1月由東南亞侵入中國雲南、廣西。據專家預測，隨著夏季季風增強，6到8月將有大量成蟲北遷至黃淮海及其以北地區，對玉米生產造成嚴重威脅。



新華社報道，5日召開的國務院常務會議提出，針對今年草地貪夜蛾等病蟲害危害較大情況採取有力措施加強防治。為此，農業農村部、財政部已安排中央財政農業生產救災資金5億元，支持蟲情發生區和遷飛過渡區開展統防統治、聯防聯控、應急防治。



農業農村部辦公廳6日發出緊急通知，要求各級農業農村部門增加人員力量，增設觀測網點，增強監測手段，加密加力全面做好蟲情調查監測。重點針對玉米、甘蔗、高粱等敏感受害作物，充分調集縣鄉農技人員、植保專業組織和農民技術力量參與蟲情普查，確保“縣不漏鄉、鄉不漏村、村不漏田”。



通知要求各地按照分區治理要求，科學制定草地貪夜蛾防控方案。西南華南週年繁殖區要繼續做好外來遷入蟲源的防治處置，確保發生期全程控制蟲口基數；江淮等遷飛過渡區要全力阻殺遷飛成蟲和田間幼蟲，確保防控處置率全覆蓋；黃淮及北方玉米主產區要全面防範6到8月份草地貪夜蛾遷入為害，確保危害損失控制在5%以內。