郭韓朱已繳選務費　國民黨初選5人角逐

中評社台北6月7日電／爭取國民黨“總統”提名的鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋及孫文學校總校長張亞中皆已繳交選務費用500萬元，國民黨10日將公布參加“總統”初選者名單，5人參戰態勢底定。



中央社報道，國民黨將在10日上午10時正式公告參加初選者名單，11日隨即召開參選人座談會，討論民調、國政願景發表會等細節。



周錫瑋5日親自到國民黨中央繳交新台幣500萬元本票，張亞中則委託幕僚6日繳費。郭台銘辦公室表示，6日完成繳費，朱立倫辦公室說，已開立台支本票500萬元，完成繳費程序。知情人士透露，韓國瑜也已繳交選務費。前“立法院長”王金平則於6日與黨中央提名協調小組會面後宣布，不參與黨內“總統”初選。



國民黨此次“總統”初選，以繳交選務作業費代替過去領表、登記程序，在10日前繳交選務費500萬元，即視為同意參加初選。



國民黨“總統”初選作業要點規定，選務作業費用於辦理國政願景發表會、民調等相關作業，多退少補，但在國政願景發表會和民調尚未執行前，以書面表達退出初選者，退還選務費1／2，仍為初選整合保留空間。



根據國民黨“總統”提名時程，國政願景電視發表會定在6月25日、29日及7月3日分別在南、中、北舉行，在7月5日至15日進行全民調，初選出線者將在7月28日全代會上正式提名。