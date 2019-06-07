巴育當選總理折射泰國社會求穩定心態

中評社北京6月7日電／泰國總理巴育5日晚在新一屆國會上下兩院會議上當選泰國新一任總理。新華社報道，分析人士認為，儘管新的選舉法是巴育再次出任總理的關鍵因素，但這次總理選舉開啟了後政變時期泰國政治回歸正常化的一種新嘗試，也反映了一些泰國民眾希望結束政治混亂和經濟低迷的願望。



巴育無懸念勝出



2014年，泰國軍方發動政變推翻英拉領導的為泰黨政府，時任陸軍總司令巴育出任總理。此後，泰國社會要求重新選舉的呼聲不斷。今年3月，泰國重新舉行國會下議院選舉，產生了500名下議員。根據新憲法，新產生的500名下議院議員與現有250名上議員一起就總理人選進行表決。



在國會下議院，支持巴育的人民國家力量黨握有116個席位，聯合5個小黨後共同提名巴育為總理候選人。擁有137個席位的為泰黨聯合新未來黨等6個黨派組成7黨聯盟，推舉新未來黨黨首塔納通為總理候選人。



總理選舉投票前，除7黨聯盟外的其他黨派大多加入了人民國家力量黨陣營。而上議院的250名議員由巴育領導的全國維持和平秩序委員會任命產生，被認為天然傾向於巴育。最終，巴育在兩院共同投票中獲500票，超過塔納通的244票，得以再次出任總理。



傳統大黨受挫



近20年來，泰國國會下議院一直是前總理他信派政黨和民主黨競爭的舞台。1997年的亞洲金融危機重創泰國，導致當時執政的民主黨在2001年大選中敗給他信領導的泰愛泰黨。他信任總理後，帶領泰國取得經濟復甦，但其施政手法受到以民主黨為首的反對派的猛烈批評。泰國隨後陷入長達十餘年的政治動蕩。在此期間，總理大多在他信派政黨和民主黨中產生。但在這次選舉中，參選的兩位總理候選人巴育和塔納通既不來自他信派政黨為泰黨，也不來自民主黨。



為泰黨在3月大選中雖然是下議院第一大黨。但該黨沒有從黨內推舉候選人，而是選擇支持新未來黨黨首塔納通。



建黨歷史悠久的民主黨在此次選舉中遭遇慘敗，只拿到53個下議院席位，時任民主黨主席、曾於2008年至2011年出任總理的阿披實辭去黨主席職務。阿披實在競選期間宣佈反對巴育出任新總理，但大多數民主黨議員投票決定加入人民國家力量黨陣營，阿披實5日在國會宣佈辭去下議院議員以抗議民主黨議員違反競選承諾。

