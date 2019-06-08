“國瑜夜市”重現花蓮　攤商挺韓也挺荷包

韓流蛋糕現在有更新版，蛋糕上面加印了“台灣安全、人民有錢”８字。（中評社 高易伸攝） 中評社花蓮6月8日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜“決戰2020、贏回台灣”第二場造勢活動8日中午將在花蓮東大門夜市旁舉行，主打庶民經濟的“國瑜yes（夜市）”7日午後已陸續進駐，4、50個攤位搶搭韓流經濟。有別去年“貨出去、人進來”等韓流口號，進駐攤販也自動升級成“總統”規格，主打“台灣安全、人民有錢”，舉凡韓國瑜上衣、國旗、蛋糕、雨傘等，只要印上韓國瑜Q版logo都有不錯市場。



家住高雄楠梓的蛋糕手作坊師傅陳豐偉接受中評社訪問表示，為了力挺韓國瑜他們一家開了6個多小時的車從高雄來到花蓮，帶上新鮮手作的蛋糕印有“庶民“總統”韓國瑜圖樣，旁邊有主打“台灣安全、人民有錢”。中評社記者笑說，“台灣安全、人民有錢”還能挑口味呢？陳豐偉說，對呀！有乳酪、抹茶跟巧克力等口味，很快就賣完了。



中評社問，最近韓國瑜似乎被黑得很厲害，有民調顯示超過5成高雄市民不希望他剛當選市長就去選“總統”？



陳豐偉表示，一個這麼受到愛戴的市長如果全民都期待他，為何他不能服務更多台灣人民？落選的都可以當部長、當院長，勝選的若人民有需要，他又接地氣，懂得百姓的心聲，我們為何不支持？



陳豐偉的乳酪蛋糕有原味也有抹茶等口味，也是從去年“三山造勢”便逐漸打出知名度。陳說，期待8日花蓮天氣晴朗，這場造勢可以非常成功。



其實像陳豐偉這樣跟隨韓流到處跑的攤販還真不少，有人賣香腸蛋糕，也有一些人批發一些衣服、手鍊、貼紙等小物，不僅要用行動力挺韓國瑜，也為自己的荷包加把勁。



韓國瑜7日下午已到花蓮，但8日下午才會現身東大門夜市的造勢地點，由於這幾日適逢端午連假，造勢活動人潮可期。