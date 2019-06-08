中評鏡頭：韓國瑜花蓮場造勢　主舞台成形

韓國瑜花蓮場造勢主舞台。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月8日電（記者 蔣繼平）挺韓團體替中國國民黨籍高雄市長韓國瑜舉辦的“決戰2020贏回台灣”，第二場造勢將在6月8日花蓮市六期重劃區舉行，也就是花蓮東大門夜市旁，7日主舞台已經搭建完畢，“國瑜夜市”下午也開張，湧入不少逛街人潮，造勢的前一晚相當熱鬧。



韓國瑜花蓮場造勢活動主舞台已經搭建完畢，背景為韓國瑜張開雙手的照片，兩側則有“庶民“總統”“團結台灣”的紅底白字大布條，舞台上方則插免許多青天白日旗，廠商仍在現場進行最後的布置及試音，也有民眾好奇前往拍照。



舞台旁就是最熱門的花蓮東大門夜市，販賣各種熱炒、海鮮、冷飲、小吃、及遊戲，也有攤商掛起“全民一起拚經濟，花蓮發大財”“歡迎韓國瑜蒞臨花蓮”的布條，力挺韓國瑜，造勢的氣氛已經慢慢浮現。



而造勢活動入口處已經有不少“國瑜夜市”攤商搶先設攤，販賣韓國瑜的周邊商品，衣服、帽子、毛巾、雨傘、飾品、雨傘等等，相當熱鬧，時間越晚人潮也漸漸多了起來，可惜天公不作美，不時下起小雨，天氣不太穩定。



花蓮市六期重劃區位於東大門夜市旁空地，占地約8000平方公尺，全部有將近400個攤位，另外為了再次重現“國瑜夜市”，彌補6/1造勢凱道不能設攤的規定，這次花蓮場造勢也有開放50攤位免費擺放，讓更多“韓流”元素加入。



許多攤商正加緊備料，期待8日造勢活動及“國瑜夜市”開張，全力來拚經濟。由於花蓮地理位置較不方便，各地韓粉也都準備克服交通困難前來共襄，預計整個會場塞滿，場地可容量5至6萬人，周邊路段提前進行交管管制。