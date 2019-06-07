習近平和普京共同出席中俄能源商務論壇

中評社北京6月7日電／國家主席習近平7日在聖彼得堡同俄羅斯總統普京一道出席中俄能源商務論壇。



新華社報道，兩國元首在聽取雙方代表匯報後分別致辭。



習近平指出，中俄互為全面戰略協作夥伴，各領域合作持續深化，有力促進了兩國共同發展振興。能源合作是兩國合作中分量最重、成果最多、範圍最廣的領域。雙方密切協作，為維護公平、公正、合理、有序的國際能源秩序發揮了積極作用。



習近平就鞏固和深化中俄能源合作提出4點建議。第一，堅持企業主體、商業原則，廣泛尋找合作良機。兩國企業要秉持互利雙贏、商業可行原則，加強協商接洽，找準合作方向，找好合作夥伴，找對合作項目。要加強金融保險和能源合作相互支持、相互促進。第二，挖掘新潛力，推動中俄能源合作提質升級。要加強能源技術標準合作，推動兩國能源標準互認和對接。要加強科技創新對能源合作的促進和引領，推動信息技術和能源產業深度融合，深化能源研發合作，加強經驗共享、能力建設、智庫交流合作，互學互鑒。第三，促進利益融合，深化上中下游全方位一體化合作。要立足當前，謀劃長遠，堅持優勢互補、互利雙贏，拓展深度合作。第四，加強全球能源治理合作，推動能源可持續發展事業。要攜手堅定維護多邊主義，積極開展多邊合作，在全球能源治理體系中發揮建設性作用，為全球能源發展注入更多正能量。



習近平強調，中俄能源合作空間廣闊，潛力巨大。我願同普京總統一道，引領和推動兩國政府為兩國企業擴大合作創造更加良好的營商環境，提供更加全面的政策支持。相信在新時代中俄全面戰略協作夥伴關係有力保障下，兩國企業一定能夠精誠團結，推動兩國能源合作百尺竿頭更進一步，更好造福兩國人民。



普京表示，俄中能源商務論壇是我和習近平主席去年共同決定成立的，為雙方探討擴大油氣、電力、可再生能源等合作提供了一個重要平台。當前，能源合作已經成為俄中全面戰略協作夥伴關係的重要組成部分，也是兩國合作發展最快的領域，對雙方都有利。俄中在能源基礎設施建設、貿易、技術研發等方面的合作取得積極進展，重要油氣管線和大型合作項目如期推進。俄羅斯歡迎中國企業加大對俄能源市場投資。俄羅斯政府將完善相關法律法規和政策，為外國企業來俄投資運營提供良好市場環境。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加上述活動。