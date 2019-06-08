王退出初選　藍主委張曼莉：派系大老有建議

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化6月8日電（記者 林谷隆）國民黨彰化縣黨部主委張曼莉接受中評社訪問時表示，王金平院長退出國民黨初選，她無法回答是否與韓國瑜6/1台北造勢有關，但是這段時間，王院長身邊的支持者，其實一直分析情勢給王聽，勸他以大局為重，包括中彰投一些派系大老都有提出建議。她也認為，王長期經營與地方淵源很深，大家都願意參加王金平之友會，但這與支持國民黨最終出線的人選並不違背。



張曼莉，淡江大學教育資料科學系畢，曾任國民黨中央政策委員會專員、中央政策委員會視導、彰化縣黨部視導、彰化縣黨部組長、彰化縣黨部書記長。張曼莉是洪秀柱接任黨主席後首位女性縣市黨部主委，也創下彰化縣黨部主委首度在地內升的紀錄。



王金平7日與國民黨中央“五人小組”見面後，發表不參加初選的聲明，王說，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。對他而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚。



張曼莉表示，王金平院長一直都是中南部國民黨的精神領袖，他對各個系統著墨很深，調和鼎鼐，他這次退出初選，展現政治智慧與高度。相信他在這次2020大選王會扮演什麼角色，會做出一個最好的決定。



為何不參加初選事“展現政治智慧與高度”？她解釋，相信每個參選人陣營，都有做民調作為內部參考，當然距離國民黨初選民調還有一個月，但是這幾個月很多公開民調，顯示出民意支持的一慣性，都有可性度，因此王院長都會評估，如何對黨或對個人做出一個最好的選擇。



對於地方派系與王金平的交情會在2020大選發揮什麼功用？張曼莉提到，王金平院長是長期在地方結交朋友，幫忙協助很多事情，與地方意見領袖的交情，應該是目前檯面上國民黨參選人中，交情最深厚者。



對於聲勢浩大的6月1日韓國瑜台北凱道造勢，是否有影響王金平不參與國民黨初選的抉擇考量？



張曼莉委婉的說，韓造勢與王院長不參與初選是否直接相關，她無法回答。但是王院長身邊有些長期以來的支持者，其實這段時間一直分析情勢給王聽，勸他以大局為重，包括中彰投一些派系大老都有提出建議。

