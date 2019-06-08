中評關注：朱立倫端午搞創意　不立蛋就立倫

端午連續假期，朱立倫正在拼初選，幕僚團隊喊出“不立蛋，就要立倫”口號，增添過節的趣味。（照片：朱立倫臉書） 中評社新竹6月8日電（記者 黃文杰）正在拼中國國民黨初選的前主席朱立倫，端午連續假期第一天，連跑新竹縣市，爭取大量曝光，雖然黨內競爭對手的前“立法院長”王金平宣布不會參與初選，處於民調落後的朱立倫仍維持既定步伐，到基層趴趴走。



地方關注，民調落後的王宣布“不玩了”，走自己的路，朱王會不會結盟，力抗高雄市長韓國瑜的“韓流”與鴻海集團董事長郭台銘的“台”風？



朱立倫被媒體問到上述題目，立刻秒答“我想王院長是跟國民黨一定要結盟在一起啊！”強調大家都是國民黨團隊，在這個過程中每一個人都是好朋友。



國民黨初選，日日有變化，在王金平初選名單公布前四天，突然丟出震撼彈，決定不跟國民黨繼續玩下去，大家都在看，朱立倫到底還能撐多久？何時宣布退選？



朱立倫競選辦公室發言人朱康震表示，朱立倫會如黨中央要求的時間，完成選務作業費繳交，朱立倫不會缺席這場“總統”初選。



朱辦證實，7日下午3時已將500萬新台幣台銀台支本票匯入國民黨帳戶，完成報名，預計周一上午名單公告前入帳。



今年端午連續假期，朱立倫先到新竹市拜訪基層，包括市黨部主委呂學樟、兩位前市長許明財、童勝男等人陪同到新竹城隍廟參香，



王金平前兩天，到新竹市成立新竹市王金平之友會，這群人也出現，現在同樣熱情接待朱，顯示地方對於初選民調落後者，都是給予高度熱情相挺，誰也不得罪。



緊接著朱又轉往新竹縣，包括黨籍新竹縣長楊文科、“立委”林為洲等人也都陪同，先前楊文科等人也同樣接待郭董，甚至在縣黨部舉辦座談會，現在朱來竹縣也相挺。



正在努力突破困境的朱立倫，希望民調“逆轉勝”，但面對強勁對手，韓國瑜8日會在花蓮舉辦造勢，朱立倫也大方希望造勢成功。



郭台銘原本8日上午要到桃園市中壢平鎮交界的忠貞市場拜票，搶攻深藍選票，結果臨時取消，不知道是否太多韓粉跑去花蓮?



但郭董８日仍延續台北幾個行程，朱也不忘祝福郭董順利。



今年端午節，朱立倫競選團隊還設計有趣的slogan圖卡，叫做 “不立蛋，就要立倫”，因為端午節最適合立蛋，如果沒有玩立蛋，就支持朱立倫，加強選民印象。



事實上，朱立倫團隊期盼就是，端午立蛋不倒，意味朱立倫初選甚至大選，可以永不倒，是否能夠創造政壇奇蹟？拭目以待。