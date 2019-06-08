中評鏡頭：台中端午特殊習俗　穿木屐震鯪鯉

台中市長盧秀燕穿著木屐到現場與民眾同歡，共度端午佳節。（照片：台中市政府提供） 中評社台中6月8日電（記者 林谷隆）端午節是華人三大重要傳統節慶之一，每到端午大家通常會想到吃粽子、划龍舟、中午立蛋，華南一帶還盛行喝午時水，象徵帶有消災祈福的意味。台中市南屯地區過端午還有一樣特殊習俗，要穿著木屐逛大街，吵醒地底下的穿山甲（又稱鯪鯉），為地方帶來吉祥。



今年的台中南屯端午慶祝活動，7日在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街盛大展開，台中市長盧秀燕帶領近千位民眾穿木屐踩街，南屯老街上午湧現大批民眾，共同參加全台獨有“穿木屐躦鯪鯉”傳統民俗活動，更首度舉行“陸上行舟”趣味競賽，度過很有特色端午節。



台中市南屯區，舊稱“犁頭店”，根據地方耆老的說法在地理上是難得的“鯪鯉穴”，昔日是台中市重要的稻作地區；而穿山甲在土中的活動正可翻鬆耕作的土壤使農作物可以順利生長，但因有冬眠習性，需以巨大聲響來震醒牠，令其翻動使耕作順利，期能帶動地區一年的蓬勃發展，於是每到端午，當地民眾就會穿著木屐，來回重踏地上，發出巨大的劈啪聲響，彷彿真能震醒穿山甲一般的習俗。。



“喀！喀！喀！”在光華高工樂儀隊音樂帶領下，台中市長盧秀燕與台中市議員黃馨慧、朱暖英、劉士州、張耀中、萬和宮董事長蕭清杰等人，與超過千位民眾一起腳踩木屐，從萬和宮前廣場出發，經文昌街、黎明路、南屯路再返回萬和宮，木屐發出清脆響亮聲，同時結合6隊學校及社區的參賽舞蹈團體精彩演出，現場熱鬧滾滾。

