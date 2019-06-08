韓國瑜花蓮造勢　市府重要幕僚先期抵達

韓國瑜的立體搖頭娃娃首次現身東台灣。（中評社 高易伸攝） 中評社花蓮6月8日電（記者 高易伸）選在端午節連續假期，中國國民黨高雄市長韓國瑜“決戰2020、贏回台灣”第二場造勢活動8日中午將在花蓮東大門夜市旁舉行。這場造勢是韓流首度移師東台灣，不僅各家電視台大動員，連韓國瑜市府小“內閣”成員如“觀光局長”潘恒旭、“客委會主委”黃永卿等人也提早進駐。



黃永卿跟幾位韓家軍7日一早搭乘台鐵從高雄赴花蓮，在火車上還主動跟中評社記者打招呼，抵達花蓮市後，在出口處又見高雄市“觀光局長”潘恒旭獨自步出火車站被守候的電視台記者堵訪。看來韓國瑜假日在花東造勢，“觀光局長”也隨行考察或出謀劃策。



韓國瑜8日將在東大門夜市舉辦造勢大會，這次一改前一場在台北沒有夜市擺攤的規定，過去主打庶民經濟的“國瑜夜市”也在7日午後陸續進駐。東大門夜市是花蓮市最大的夜市，攤販約有400攤，若在家全台各地湧進來的小攤販們，預計可達600多攤。



今晚的東大門夜市可說是越夜越熱鬧，相關韓流周邊商品也不段推陳出新，連立體的韓國瑜搖頭娃娃，也是首次見到。



不少電視台也投入大量人力物力進駐花蓮為8日的活動暖場。韓國瑜現象、韓流不因去年11月24日勝選後而停止，現在更外溢到其他縣市，效果如何？有待觀察。