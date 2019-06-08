廣東建設“數字政府”“粵省事”便民省事

“粵省事”小程序上面可以完成630項民生事項的辦理。（中評社 張爽攝） 中評社北京6月8日電（記者 張爽）打開微信，搜索“粵省事”小程序，在彈出的頁面中，可以完成630項民生事項的辦理。



“粵省事” 是廣東“數字政府”改革建設的重要成果之一，廣東省副省長張虎介紹，“粵省事”上線後，86%的事項實現了零跑動，大大節約了群眾的辦事成本。“比如出入境照片免費這一項，既節省了大家的時間，也為群眾節約了近1億元。平台上線的人數平均一年註冊人數已經超過了1200萬，在企業服務方面，廣東政務服務網已經基本實現省、市、縣、鎮、村五級政務服務事項應上盡上、一網通辦，大幅提高了辦事效率，企業申辦的材料數量大幅減少。”



張虎說，“粵省事”上線後，申報材料數量減少了近56%，企業開辦的時間壓縮到了5個工作日之內。另外，在政務協同方面，一體化的協同辦公平台已經在省直42個部門和21個地市全面推開，超過90%以上的省直單位啟動了系統上雲的工作，試點部門文件辦理所需要的時間下降了約40%，政務審批和服務效率大幅得到提升。



在國新辦發布廳的展示廳中，工作人員介紹，港澳居民等境外人士也可以使用“粵省事”辦事，包括辦理出入境通行證預約、簽證證件預約等。