社評：印日強化海上安全合作　遏制中國崛起

PTI圖片 中評社香港6月8日電（評論員 胡志勇）冷戰結束以來，日本和印度之間擁有諸多共同利益，存在諸多利益匯合點，相互借重。印度與日本兩國積極推動了在政治、安全與經濟等諸領域的合作，雙邊關係快速發展。在遏制中國崛起、與中國領土爭端的激化、維護所謂海上航行自由等大背景下，印日兩國戰略合作不斷加深。



印度海軍和日本海上自衛隊積極強化海上安全合作，兩國都是傳統上的海洋國家，海洋戰略始終是印、日兩國各自國家的戰略重點。日本作為太平洋國家，積極發展與印度的戰略合作關係，既可以擴大日本在印度洋地區的戰略利益，確保印度洋海上航線的安全，又可以使日本的技術與資金等進入印度巨大的市場；印度希望把中國的老對手日本拉入印度洋，以製造中國和日本之間的新摩擦點。對海洋利益的共同追求促進了日本與印度雙邊關係進一步深入發展。同時日本和印度在經濟與能源等領域又具有很強的互補性，雙方進行戰略合作的空間和潛力非常巨大。



第一、建立雙邊安全對話機制，推動海上安全合作。



安倍晉三就任日本首相後，繼續表現出對發展印、日關係的重視。安倍提出“價值觀外交”，更加重視對印關係以及印度對其實現全面復興的作用。部長級“印日戰略對話”開啟，在安全、能源、經濟等領域與印度加強戰略合作。安倍還提出建立“四國聯盟”（日本、印度、美國和澳大利亞）的戰略構想，加強印、日兩國海軍和海岸警衛隊之間的合作。2014年1月，安倍首相訪問印度，就日本海上自衛隊參加美印兩國的海上聯合演習達成了協議，並就加強合作以確保海上航行自由等海上安全領域的問題達成了一致意見。



始於2004年的印日海洋安全保障對話全面討論了在海洋安全保障方面加強雙邊合作的可行性，並達成了保障海洋安全的情報共享、防止大規模殺傷性武器擴散與加強雙邊防衛交流等共識，雙方同意在港口建設、造船、海運和海洋調查等領域加強合作。日本通過建立雙方在打擊海盜和海上搜救等領域的合作機制，借推動與印度安保合作進軍印度洋。



2011年10月，印度與美國和日本在東京舉行局長級安保協商會議，尋求建立三國在亞太和印度洋地區的所謂安全保障體系，以應對中國海軍力量增強的問題。此舉旨在現有的美日、日印、美印安全對話框架上，進一步強化美日印三國間的磋商機制，以維護地區和平穩定為藉口，實質上遏制中國崛起。



美、印、日三國有意定期輪流主辦三方會談，並考慮今後將會談升級為部長級會談。



第二、聯合軍事演習加深了雙方人員的瞭解與合作深度。



2012年印度和日本已啟動雙邊聯合海上軍事演習，9月，日本印度舉行了首次聯合軍演，以提高實戰技術為目標，進行組成編隊以及海上遇難者搜救等內容的訓練。



2019年5月，印度海軍和日本海上自衛隊就亞太海軍安全問題舉行了聯合軍演，兩國艦隊在印度洋上進行反潛訓練。針對中國成為印度與日本海上安全合作的戰略目標。



印度與日本通過聯合軍事演習，旨在模擬實戰打法，提高印度軍事人員的實戰能力，聯合軍事演習的成功舉行有利於印、日戰略夥伴關係的深入發展，提高雙方戰略合作的能力。雖然印、日兩國海上軍事力量在亞太地區都居前列，但其影響在地理以及傳統上並沒有相應的交集。印、日雙方選擇“保障海上交通安全”為演習主題，期翼以海上公共空間為切入點和突破口，逐步擴大各自軍事影響。聯合軍事演習突出了海上救援與打擊海盜等內容。以海上力量演習為切入點，為雙方後續的軍事合作特別是軍事技術合作打開了突破口。而且，印、日之間的海上聯合演習正逐步走向機制化。印度利用“馬拉巴爾”年度聯合軍事演習，進一步拉近了與美國、日本的安全合作。通過聯合軍演構築雙方互信關係，以此牽制軍事力量日益增強的中國，印度、日本希望在亞洲或全球結成聯盟來遏制中國崛起，呼應美國“重返亞洲”戰略，防禦中國已成為印度與日本合作的共識，允許日軍進入印度洋，印度海軍進入海上自衛隊的海外基地內補給，將擴大印度未來的防務能力，加大制衡中國，並進一步削弱中國在印度洋的影響力。

