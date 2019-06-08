快評：柯文哲初顯改善兩岸關係的能力與意愿

中評社快評/無黨籍台北市長柯文哲日前接受中評社專訪時，比較全面地論述了他的兩岸關係見解與主張，對兩岸關係是什麽、不是什麽，以及怎麼做，有比較清晰的論述，初步展現了處理兩岸關係的能力，以及進一步改善兩岸關係的意愿，受到各方面關注。



對於兩岸關係的性質與定位，柯文哲表示，兩岸一家親，兩岸同文同種，有很多共同的歷史記憶，文化上臺灣是在中華文化圈里面；同時強調兩岸關係不是國與國關係，一個中國不是問題，世界上沒有人認為有兩個中國。



對於怎麼處理和改善兩岸關係，柯文哲表達了以下幾層意思：一、要心存善念，莫忘初衷，只要有利於雙方人民福祉，有利於兩岸關係和平發展，都不會拒絕，也都會努力去做；二、要遵守現行體制處理兩岸事務；三、遵守過去已簽訂的協議和互動歷史；四、在既有政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來；五、要吸取蔡英文近幾年處理兩岸關係失敗的教訓，不要重蹈蔡的覆轍；六、面對兩岸僵局和困難，台灣不能逃避，要有善意，設法降低緊張氣氛，要有更多的交流；七、不否認九二共識，但認為九二共識已被標簽化，應提出一些雙方都可接受的新的提法，來處理未來的兩岸關係；八、就算跟美國維持友好關係，也不必對大陸惡言相向、採取敵對態度。



我們認為，對於兩岸關係，柯文哲表達了相當的善意，一定程度回應了大陸的關切，初步展現了處理兩岸關係的技巧和能力。柯文哲也很清楚，面對大陸的問卷，他只能拿55分。這既是自我認知，也說明他清楚差距所在，知道努力的方向。

