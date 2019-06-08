中國5G發展將惠及全球

中評社北京6月8日電／工信部在6月3日宣布近期將發放5G商用牌照，中國正式進入5G商用元年。工信部同時表示，一如既往地歡迎國內外企業積極參與中國5G網絡建設和應用推廣，共同分享中國5G發展成果。當前，在全球5G進入商用部署的關鍵時期，中國此舉彰顯了堅持自主創新與開放合作的5G發展理念，將進一步助推5G產業發展。



經濟日報發表記者黃鑫評論文章表示，中國5G發展是產業創新研發的成果。中國企業在5G技術、標準和產業等方面取得了舉世公認和令人矚目的競爭優勢。中國企業提出的靈活系統設計、極化碼、大規模天線和新型網絡架構等關鍵技術，已成為國際5G標準的重點內容。在全球20多家企業的5G標準必要專利聲明中，中國企業占比已超過30%，位居首位。這些都印證了中國5G厚積薄發、自主創新所取得的成就，也是對美國指責中國發展靠“盜竊”知識產權的最有力駁斥。



實際上，從3G時代提出TD-SCDMA移動通信國際標準，到4G、5G時代中國企業逐漸成為引領者，其中所付出的艱辛、人力、物力，是國外產業同行無可比擬的。這也表明，中國在科技創新方面取得的成就絕不是“偷來的”或“搶來的”，而是通過自力更生、艱苦奮鬥得來的。



文章認為，中國5G發展堅持開放、包容、合作、共贏的理念，各國企業是中國5G發展的共同參與者。5G標準是全球產業界共同制定的統一國際標準，在中國5G推進中，諾基亞、愛立信、高通、英特爾等多家國外企業都深度參與，今天中國5G具備商用基礎，也是國內外企業聯合開展技術研究和測試的共同成果。與美國採取封鎖措施、對中國通信企業實施打壓措施相反，中國移動通信產業一直秉持開放與共享，為全球移動通信企業創造了巨大市場。從高通等芯片企業到諾基亞、愛立信等通信企業，再到蘋果等終端企業，都從中國市場獲益頗多，也推動了中國5G產業鏈發展加快成熟。此次宣布5G牌照即將發放，中國仍將一如既往地歡迎國外企業共同分享5G發展成果，再次彰顯了開放包容的大國氣度。



中國5G發展將為全球移動通信產業帶來重要示範效應。中國推動5G商用，堅持發展5G產業，依托5G加快構建物聯網、人工智能等技術體系，將給經濟、社會和人們的生產生活帶來革命性變化，成為推動經濟社會發展的強大動力，也是中國經濟高質量發展新的助推器。中國推動5G發展應用的實踐，將帶來廣泛的示範效應，為全球移動通信產業發展注入強大發展動能。近來，美國對中國5G發展取得的成就妄加評論，並施加不公平的限制，甚至干涉其他國家5G建設，不僅無益於美國信息通信業的發展，還阻礙了美國企業分享中國和全球5G發展成果，最終損害美國企業和消費者的利益。



文章最後說，5G已來，全球通信業將迎來新的發展時代。擁抱新技術、新規則，就是擁抱未來。這是時代的大勢所趨，5G走向世界的步伐絕不會因為受到個別國家的阻撓而停止。



