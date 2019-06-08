美聯儲如轉入降息通道　國內政策操作將更有空間

中評社北京6月8日電／一個月內，美聯儲降息的概率就從0走到了1。這種局面，十年難得一見。



為安撫市場，美聯儲主席鮑威爾當地時間6月4日在芝加哥發表公開演講時開門見山，強調美聯儲將“密切監控相關事項對美國經濟的影響，並採取適當措施維持經濟擴張”。市場則將這句話視為美聯儲轉變態度準備降息的最強信號，當天美股旋即大幅反彈。



而在鮑威爾講話之前，澳大利亞央行已經先行一步，宣布將基準利率下調25個基點至1.25%。一個月前，新西蘭央行更是打響了今年發達經濟體降息的“第一槍”，將基準利率下調25個基點至1.5%。據統計，今年全球已經有14家央行實施降息。一刹那間，全球經濟十年輪回的“周期魔咒”似乎又要再度降臨。



但是坦率地說，儘管美聯儲已經發出了“事態如果失控將降息挽救經濟”的明確信號，但單純從數據來看，美國經濟目前並沒有顯現出太大的放緩勢頭，市場主要的擔憂其實還是來自於對未來不確定性的擔憂。就像世界銀行在最新一期《全球經濟展望》中所強調的那樣，貿易緊張局勢和金融動蕩將成為今明兩年全球經濟面臨的最主要下行因素。



而從今年實際情況來看，全球範圍內的貿易緊張局勢想要在短期內得到妥善解決不太現實，時間拖得越久，其對經濟形勢的負面影響就會越加明顯。因此，也有很多經濟學家將此次鮑威爾的發言視為一種“保險”，也即其針對的並非當下的經濟衰退，而主要是市場對經濟衰退的預期，爭取做到防患於未然。這種做法，很大程度上也是吸收了以往美聯儲和全球幾大央行在逆周期政策調節中的經驗教訓。



現在的問題是，要是美聯儲今年真的降息，我們該如何應對？從現實角度看，美聯儲降息意味著全球經濟將在短期內步入一個衰退周期，這對全球任何一個國家而言都不是利好。對中國經濟來說，則意味著從現在起外需減弱將有必要列入政策統籌考慮因素內，只有將面臨的困難估計得更充分，我們才能更從容應對。



但凡事皆有利弊。美聯儲降息對我們利好的一面主要在人民幣匯率和國內政策空間。只要市場預判美聯儲將轉入降息通道，今年一枝獨秀的美元走勢就會逆轉，人民幣匯率所承受的壓力將會大大減輕。與之相對應，這也會給國內的政策操作帶來更大的空間，我們也會有更多的手段去應對可能遇到的經濟下行壓力。



來源:證券時報

