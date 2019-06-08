該給手機銀行“減肥”了

中評社北京6月8日電／如今，越來越多的消費者開始使用手機銀行APP。與到銀行營業網點辦理業務相比，使用手機銀行有不少優勢。一是方便快捷，只要下載相關銀行的APP並開通手機銀行業務，動動手指即可辦理諸多業務；二是功能豐富，除了辦理傳統的轉賬、匯款、理財等業務，多家銀行還開通了諸如生活繳費、租車、購票等服務；三是費用優惠，使用手機銀行辦理跨行轉賬匯款等業務，可以享受減免手續費的優惠。



不過，有些手機銀行在使用中也存在一些問題。其中，較為突出的問題是，有些銀行總想著把更多的功能、體驗塞進APP，結果使手機銀行在設計上過於臃腫，“體積”過大，業務操作界面也很複雜，令人眼花繚亂。這直接影響了客戶的使用體驗，也消耗了過高的流量。



雖然現在智能手機更新換代越來越頻繁，硬件配置越來越先進，可畢竟有相當多的客戶仍在使用低端手機或老款手機。而且，許多客戶往往要同時下載多家銀行的手機APP。因此，各家銀行在研發推出手機銀行APP時，應充分考慮不同客戶群體的實際情況，不能給用戶“添堵”。對此，應該在不影響銀行常見業務辦理的基礎上盡量做好“減法”，主動實行手機銀行功能合併或縮減，也可以在技術上加以優化，盡可能給手機銀行APP“減肥”，從而為客戶提供更好的使用體驗。



來源：經濟日報 作者：周慧虹

