大華網：庶民力量大會師　東台灣再掀藍天熱情

中評社台北6月8日電／大華網路報今天發表時評文章說，繼6月1日凱道逾30萬人大會師掀起風潮之後，“決戰2020－贏回台灣”東台灣造勢活動 無懼充滿懸疑的東大門惡火侵擾，今天照常舉行。延續這股強勁的挺韓熱流，除了花蓮當地民眾，全台各地韓粉也興沖沖的前進後山，主辦單位預估將有超過10萬民眾助陣韓流旋風，再現凱道的藍天熱情。



文章說，自從韓國瑜入主高雄市政府以來，民進黨從中央到地方，聯手綠營外圍系統，“卡韓、打韓、黑韓、黃韓”無所不用其極，尤其是美麗島電子報董事長吳子嘉所謂“有依據、無證據”爆料婚外情生子最為經典，而此一刻意選在凱道集結前夕出手的抹黃行動，不僅未阻擋參加“總統府”前誓師的民眾，反而激發起更堅定支持韓國瑜角逐2020大選的庶民力量。雖然綠營人士質疑現場只有7.5萬人，一些名嘴也用所謂的“簡單算數法”調侃膨風，甚至柯文哲主政下的台北市警察局，也一反常態不公佈統計人數；但事實上，當天在傾盆大雨中不離不棄的挺韓熱情，才是凱道大會師的焦點。因此，不論真正人數多少，民意要求下架民進黨的呼聲，顯然已經成為沛然莫之能禦的主流共識。



事實上，韓流熱潮不墜，根本原因是蔡英文三年執政下的台灣，讓人民看不到希望與未來，韓國瑜在凱道集會演說強調“2020準備承擔任何重責大任，為“中華民國”不惜粉身碎骨....明年1月11日讓鬼混的民進黨下台”，並痛批蔡就職前所提出的“謙卑、謙卑、再謙卑”，已經變調成“權力、權力、愛權力”，民怨不滿小英“總統”究竟要把台灣帶往哪裡？這一席話點出了庶民心聲，也激起了共鳴。



然而，面對“總統府”前數十萬人民的怒吼，身為領導人的蔡英文似乎是無感的，她仍然頑固堅持錯誤的政策路線“是正確的”，認為過去3年行政團隊打拼，把台灣地基打好，拼經濟著有成果，讓年輕人找到好工作，規劃保險照顧農民....，果真如此，蔡英文的民調為何總是維持在低檔的20到30%，對其施政的不滿意度，也始終超過5到6成。一個不知反省檢討、對沸騰民怨無感的“總統”，又怎麼有機會贏得大多數人民支持連任再四年？



更何況，深綠陣營再度表態力挺賴清德參選2020。賴投入民進黨內初選，本來就顯示蔡英文的連任之路出現重大危機，如果有政績也獲得民意支持，一個她曾經任命、並擔任了1年四個月任期的“行政院長”，怎麼會違反政治倫理跳出來爭取提名挑戰現任“總統”？而今，曾於今年初演出逼宮戲碼的“中研院”前院長李遠哲與深綠獨派大老等，又發起連署呼籲蔡英文“放棄一己之私，知所進退”，台灣社社長張葉森毫不掩飾的說“蔡英文做得很辛苦，社會普遍認同感不多，可以休息了....任期內好好做完就好，無須初選，直接由賴清德代表民進黨參與明年大選”。



從最新態勢發展看來，原被蔡陣營認為小英“總統”連任提名已無懸念的黨內初選，已因深綠勢力再度逼宮，而添加不確定變數。儘管蔡英文透過發言人對李遠哲等要求“知所進退”表示尊重，也重申“三年來守護台灣、推動建設及改革成績，就是“總統”最大的力量”；然而，當蔡英文不改頑固性格，在自我感覺良好的象牙塔中，孤獨陶醉權力滋味之際，她的內心深處難道不會興起一絲絲不如歸去的反思：想想，到底是什麼原因讓自己陷入腹背受敵的困境？



相對於民進黨內初選的煙硝，白色力量的台北市長柯文哲且戰且走，伺機攫取漁利。國民黨則是除了在民調一枝獨秀的韓國瑜火力全開挺進初選，以及王金平宣布退出投下震撼彈之外，郭台銘、朱立倫等人仍在兄弟登山各自努力，爭取代表藍營在明年1月11日披上戰袍，邁向重返執政之路。而今天，繼凱道大會師之後，韓國瑜將出席花蓮造勢大會，再一次測試韓流旋風的威力，也是一項民意支持力道起落的指標。



文章說，無論如何，國民黨2020重返執政之路雖露出曙光，卻仍須跨越民意的嚴格檢驗，因此，初選提名之後，就是全面團結總動員的開始。朱立倫日前說“基層看不懂中央的戰略，但是大家都擔心好好一盤棋，最後因內耗而輸掉，讓民進黨再次得逞”；這一段話語重心長，值得所有藍營人士深思！ （作者韋灝，台灣資深媒體工作者）