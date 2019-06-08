蔡自評“蔡英文路線”　孫大千：死不認錯

孫大千在臉書發文表示，最怕國家領導人死不認錯。（照片：孫大千臉書） 中評社台北6月8日電／民進黨“總統”初選兩強相爭，形成蔡英文與前“行政院長”賴清德對決態勢，今天將舉行首場、也是唯一一場政見發表會，各界高度關注。前“立委”孫大千在臉書發文批評，蔡英文在電視節目專輯中自評“蔡英文路線”沒有錯！孫指出領導人如果“知錯能改”也就算了，最怕的就是“死不認錯”。



孫大千臉書全文如下：



國家領導人如果“知錯能改”也就算了，最怕的就是“死不認錯”。



出賣“心頭最軟的那塊”的勞工朋友，是蔡英文路線嗎？



讓台灣的年輕人繼續當“厭世代”、“月光族”、“窮忙族”、和“斜槓青年”，是蔡英文路線嗎？



推動方向錯誤的年金改革，踐踏軍公教的生活尊嚴和保障，是蔡英文路線嗎？



成立“東廠”組織，任命綠營鷹犬，清算對手，打擊異己，是蔡英文路線嗎？



為了選票考量，背棄承諾，犧牲萬年藻礁，是蔡英文路線嗎？



為求勝利，不擇手段，扭曲初選規則，出賣民進黨長期以來的民主價值，是蔡英文路線嗎？



片面破壞台海現狀，造成兩岸關係高度緊張，讓台灣在國際社會中寸步難行，是蔡英文路線嗎？



為了要扮演“辣台妺”，刻意製造兩岸的衝突對立，不惜代價扮演特朗普政府的馬前卒，是蔡英文路線嗎？



這樣的“蔡英文路線”，還可以再給她四年嗎？